Ha empezado la campaña sin dejar su escaño en el Congreso, donde sus intervenciones, críticas con la derecha pero no sólo, no dejan indiferente. Lucía Muñoz nació en Palma en 1993.

Aparenta usted ser muy guerrera

—Tengo claros cuáles son los intereses que defiendo.

A veces incomoda al PSOE.

—La relación entre los socios de Gobierno ha sido buena en general, hemos llegado a acuerdos importantes, es cierto que somos partidos diferentes pero eso sucede en todas las coaliciones.

¿No deja el escaño por si la izquierda pierde el gobierno de Cort?

—Eso no va a ocurrir. La izquierda seguirá gobernando en Palma. Si no he dejado el escaño es porque estoy en una negociación muy importante que tiene que ver con la vivienda en Palma. Mi principal ocupación es que se declare Palma zona tensionada y aplicar topes en el alquiler.

¿En toda Palma o en alguna barriada?

—En toda Palma, de otro modo crearíamos diferencias. Además, hay que ampliar el parque público de vivienda y apostar por la rehabilitación. Hay zonas de urgente actuación, como la Soledat o Son Gotleu.

¿Se ha notado en algo que Unidas Podemos ha gobernado en Palma más allá de las polémicas de su grupo?

—Sí; se ha notado y el balance es bueno, estoy convencida de que algunas medidas no se hubieran aprobado sin el empuje de Unidas Podemos. Propusimos la idea de los vales descuento para reactivar el comercio y ahí queda nuestra gestión en Palma Activa; también lleva nuestra marca la descentralización de las fiestas y la apuesta por los barrios, y las campañas en contra de las violencias machistas.

¿Algún lugar de Palma le trae un recuerdo especial y por qué?

—Sí, nací en Sant Agustí y me veo esperando el autobús sin saber cuándo iba a pasar. Todo eso ha mejorado mucho con el aumento de las frecuencias y la app de la EMT. El bus es ahora gratuito y queremos que lo sea siempre.

¿Siempre gratis el bus para todo el mundo?, ¿eso lo puede asumir Cort?

—Sí, llevamos en nuestro programa la gratuidad del transporte público para quienes tengan trajeta de residente. Ahora el Gobierno estatal lo subvenciona pero también puede hacerlo la Comunitat Autònoma en colaboración con Cort.

Usted está mucho en Madrid. ¿Ve difrencias en la gestión del trasnsporte públio allí y en Palma?

—Como de la noche al día. Casi se cargan el servicio de bici. ¿Sabe qué hicieron? Pués las dejaron sin límite de tiempo, y nadie devolvía las bicicletas o se quedaban en cualquier lado. Aquí ponemos un límite y hemos ampliado el servicio y creado nuevas paradas. La apuesta por el transporte público continuará. ¡Claro que hay diferencias entre Madrid, donde gobierna el PP, y Palma!

¿Cómo está Podemos ahora y cómo valora su papel en Baleares?

—Somos un partido que ha madurado muy rápido pero hemos demostrado que sabemos gobernar y apostado por los sectores estratégicos.