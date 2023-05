La candidata de Unidas Podemos a la presidencia del Govern, Antònia Jover, ha prometido que, si vuelve a gobernar, su partido impulsará un impuesto a la viviendas vacías para incentivar su salida al mercado del alquiler. Jover ha centrado en el problema de la vivienda su intervención en un acto de campaña en Calvià en le que han participado otros candidatos y dirigentes nacionales de la coalición como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago.

La aspirante a presidir el ejecutivo balear, se propone desplegar «hasta la últimas consecuencias» la nueva ley de vivienda estatal, aprobada, ha subrayado, gracias a la insistencia de Belarra. «Con Unidas Podemos en el Govern el derecho a la vivienda estará garantizado para todas las personas en Baleares», ha prometido. También ha abogado por establecer la prohibición de compra de viviendas en el archipiélago a los no residentes. «Esto no es un parque temático, no es un parque de vacaciones, son unas islas para gente que necesita casas para vivir. Belarra, ministra de Derechos Sociales, ha prometido trabajar desde el Gobierno para conseguir que las islas puedan establecer esa limitación a la venta de casas a foráneos y ha remarcado que las lecciones del 28 de mayo son «un referéndum sobre el derecho a la vivienda».

Por ello, ha pedido a los electores que tengan presente al votar que el PSOE «lleva tres años poniendo palos en las ruedas» para obstaculizar la ley. Enrique Santiago ha instado a los votantes de Baleares a «asegurar que los corruptos no vuelvan a las instituciones» y ha subrayado la importancia de «sumar muchas más fuerzas de izquierda» al proyecto Unidas Podemos.