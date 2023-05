Tras el revuelo generado y después de intervenir la Junta Electoral, finalmente habrá debate este domingo en IB3 (21:40 horas), con la presencia de nueve fuerzas que expondrán sus puntos de vista y propuestas en el ente público balear. En este encuentro se seguirá el orden de intervención que quedó fijado en el sorteo previo, cuyo cambio provocó la intervención de diferentes fuerzas políticas para mantener el criterio establecido de inicio, siguiendo los parámetros pactados.

De esta manera, la candidata a la presidencia del Govern por el PP, Marga Prohens, iniciará el debate con el primer minuto de intervenciones, mientras que lo cerrará la candidata de Unidas Podemos, Antònia Jover. En cuanto a la posición de los diferentes líderes políticos en el plató, de izquierda a derecha, se ubicarán Ciudadanos, MÉS per Mallorca, PI, PSIB, Vox, Podemos, PP, MÉS per Menorca y GXF.

Los bloques temáticos del debate será los siguientes: modelo económico y fiscalidad; vivienda, movilidad y medio ambiente; y, por último, salud, políticas sociales, educación y cultura. La programación de IB3 fija este debate entre las 21:40 y las 23:40 horas.