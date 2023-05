El coordinador de MÉS per Mallorca y candidato a la presidencia del Govern, Lluís Apesteguia, el secretario general y candidato al Consell, Jaume Alzamora, y la candidata de MÉS-Estimam Palma a la alcaldía de 'Ciutat', Neus Truyol, han presentado este sábado, en Es Carnatge, el manifiesto 'L'ecologisme va a MÉS'. «Nosotros, personas de Mallorca a favor de la sostenibilidad medioambiental y, por lo tanto, ecologistas, manifestamos al apoyo a las candidaturas de MÉS per Mallorca para las elecciones de día 28 de mayo y pedimos públicamente el voto para este partido».

Así empieza el manifiesto 'L'ecologisme va a MÉS', que Lluís Apesteguia, Jaume Alzamora y Neus Truyol han presentado este sábado mediodía en una rueda de prensa, recogida en una nota posterior, con el fin de destacar el carácter verde de la formación ecosoberanista y sumar apoyos de la sociedad civil. El manifiesto, que se ha presentado en el espacio natural de Es Carnatge, en Palma, y que está impulsado por el ecologista Miquel Àngel Llauger, reivindica a MÉS como «principal formación que trabaja de manera transversal por la sostenibilidad medioambiental».

Asimismo, el manifiesto apela a la «mayoría social» que defiende el decrecimiento turístico o la protección territorial, sobre todo en un momento de «emergencia climática global» y de «saturación local», y recuerda que el modelo actual «nos ha empobrecido como sociedad dado que, si hace 40 años éramos el primer territorio del Estado en renta per cápita, hoy en día somos la octava Comunidad dentro de esta clasificación». Según el candidato a la presidencia del Govern, Lluís Apesteguia, «desde MÉS per Mallorca se recoge el espíritu, la demanda y la urgencia de la lucha ecologista para transformar el modelo económico y la sociedad para hacerla más sostenible».

Finalmente, el manifiesto recuerda el trabajo constante de MÉS para lograr una Mallorca y unas Baleares «más verdes» y presenta los retos pendientes que aparecen en el programa electoral de la formación y que son la prohibición de nuevos usos residenciales y turístico, el aumento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), el crecimiento cero en plazas hoteleras y la amortización progresiva de las existentes, la prohibición de la venta de viviendas a no residentes, la supresión de la Golden Visa, y exigir la gestión de los aeropuertos para poder limitar el número de vuelos, entre otros. Según el candidato a la presidencia del Consell, Jaume Alzamora, «MÉS per Mallorca es el partido verde de esta tierra y lo demuestra día a día, en movilidad sostenible y en protección territorial».

Por su parte, la candidata de MÉS-Estimam Palma a la alcaldía de la ciudad, Neus Truyol, ha asegurado que «MÉS es la garantía de unas ciudades, barrios y pueblos que cuidan de la gente que vive en ellos, mientras se protege el territorio que habitamos», añaden.