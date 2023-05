El candidato de Proposta per les Illes Balears (Pi) a la presidencia del Govern, Josep Melià, ha asegurado que su formación conseguirá que «los 32.000 pescadores recreativos puedan volver a utilizar el motor de posicionamiento». «El Govern lo único que hace es poner obstáculos a una pesca muy arraigada como es la pesca recreativa. No entendemos este afán prohibicionista constante, lo que debe hacerse es buscar soluciones, charlar y debatir con los pescadores. Si algo es bueno, no debe prohibirse», ha indicado Meliá durante una visita al Club Náutico del Arfenal acompañado de la número dos de la candidatura, Xisca Mora.

Melià ha explicado que« la izquierda argumenta que se prohíbe el motor de posicionamiento porque es más fácil y rápido pescar, y, por tanto, se incrementa la captura. Ahora bien, ya existe una normativa que limita a cinco kilos de pesca y una pieza, por tanto, se usa un argumento perverso a la hora de explicar esta prohibición». Noticias relacionadas Campos (Vox) propone reforzar los controles de las subvenciones y ayudas Guasp (CS) asegura que tiene la «única papeleta que lo puede cambiar todo» Más noticias relacionadas En opinión de Melià «lo que hay que hacer es incrementar el número de inspectores para controlar y sancionar a aquellos que no lo hacen bien, porque no es justo que paguen justos por pecadores». El candidato ha explicado que con la utilización del motor de posicionamiento, que es eléctrico, se ahorra combustible y en consecuencia la contaminación marina es mucho menor. «Con el motor incluso se puede navegar, mientras que para pescar el motor de combustión está encendido entre seis y siete horas», ha matizado. Asimismo, ha añadido Melià, con el uso de este aparato tampoco hace falta echar el ancla, y, por tanto, se elimina el riesgo de dañar las praderas de posidonia. «No entendemos como un gobierno de izquierdas que ha cogido por bandera la protección de la biodiversidad, ahora, establece una prohibición que puede estropear el fondo marino, cuando con el motor queda intacto. Es incomprensible», ha puntualizado.