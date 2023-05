La Junta Electoral de Inca propone que se sancione al alcalde de la localidad y candidato de esta formación por el PSIB con una multa de entre 300 y 3.000 euros por repartir propaganda antes de que haya comenzado la campaña electoral. La Junta considera que Moreno incumplió la normativa electoral al repartir unos sobres de azúcar por bares del municipio en los que se leía 'A Inca, Moreno', con una imagen del candidato y el logo del PSIB. El PP presentó una denuncia ante la Junta Electoral, que ahora le ha dado la razón.

La Junta de Inca da diez días a Moreno para que presente alegaciones, pero mientras tanto le emplaza a que no continúe con esta campaña ni haga publicidad de ella en las redes sociales. La Junta da la razón al PP, que recordó en su escrito de denuncia que, hasta que no comience la campaña electoral, es decir, este viernes a las 00.00 horas, no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral.

«Desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales», señala ley. Una instrucción de la Junta Electoral señala de manera específica que tampoco está permitido el reparto de determinados materiales, con fines de propaganda, como llaveros, mecheros, pins «u otros objetos similares» que incluyan el nombre o la foto de los candidatos o la denominación o siglas de la formación política o de carteles con la denominación, siglas o símbolos de una formación política en el exterior de domicilios privados.

El PP entendió que el reparto de sobres de azúcar incumplía la ley y la Junta le ha dado, de momento, la razón. El alcalde y candidato tiene 10 días para presentar alegaciones y le recuerda que, si acepta los hechos, deberá pagar una multa de 300 euros.