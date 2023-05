El candidato de Més per Mallorca a la presidencia del Consell de Mallorca en las elecciones del 28M, Jaume Alzamora, es partidario de ceder a los ayuntamientos que lo soliciten la titularidad de los tramos de antiguas carreteras que ya no se emplean. Se trata de viales que, pese a haber quedado integrados en la trama urbana, no pueden ser de gestión municipal y, por lo tanto, no se pueden planificar actuaciones acordes con las necesidades e intereses de los vecinos.

El candidato de MÉS ha realizado este anuncio en el municipio de Montuïri, en concreto, en la calle Emili Pou, que es competencia del departamento de Carreteras del Consell. Se trata de una vía que da acceso al CEIP Joan Mas i Verd y a la guardería municipal. Alzamora, acompañado de la candidata a la alcaldía del municipio, Paula M. Amengual, ha explicado que, en este caso, "es del todo necesario actuar para aliviar" el número de vehículos y mejorar la seguridad de los peatones, sobre todo en las cercanías del CEIP Joan Mas i Verd que, justamente, tiene una puerta de acceso por la calle Emili Pou. Durante su visita, Alzamora se ha comprometido a financiar desde el Consell las obras necesarias para habilitar un paseo de peatones que facilite el acceso de los escolares y, posteriormente, ceder la titularidad del vial en el consistorio. En este contexto ha recordado que no se trata de un caso aislado y que, en caso de ser presidente del Consell, facilitará la cesión de viales a los ayuntamientos.