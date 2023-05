La querencia de Íñigo Errejón por el catalán ha quedado demostrada en más de una ocasión. Lo hemos visto en el pasado, en distintas intervenciones en medios de comunicación, haciendo uso de esta lengua. Un uso bastante digno, a decir verdad, teniendo en cuenta que la lengua catalana no es su idioma materno. Este sábado Errejón ha practicado el apoyo a la lengua propia de Mallorca y el conjunto de Baleares en sa Pobla, donde este fin de semana se celebra el Acampallengua.

En la jornada inicial el líder de Más País ha participado de algunos de los actos del Acampallengua, una cita organizada por Joves de Mallorca per la Llengua. Asimismo, se le ha visto cercano a personas del entorno de Més per Mallorca. No hay que olvidar que ambas formaciones políticas confluyen en el llamado Acuerdo del Túria, un marco de cooperación en el que también participan otros agentes políticos del ámbito progresista como Drago Verdes Canarias, el proyecto impulsado por otro ex de Podemos como es Alberto Rodríguez.

En concreto, el diputado en el Congreso ha seguido de cerca la ballada organizada para esta ocasión. Del mismo modo, ha visitado la sede de Més per sa Pobla, donde ha repartido fotografías y saludos, y ha manifestado su apoyo a los integrantes de la lista que representará a la formación ecosoberanista en los próximos comicios locales, que se celebrarán el 28 de mayo.

Antes que eso ha visitado a sus socios de Calvià, donde ha defendido la «ecología política para proteger la vida y la Tierra, liberar tiempo para que la cotidianidad no sea solo sufrimiento, y un reparto de la riqueza para hacer justicia social». Asimismo, el fundador de Podemos y actual socio de Yolanda Díaz en Sumar arropó este pasado viernes en Palma a la candidata de MÉS-Estimam Palma a la alcaldía, Neus Truyol.