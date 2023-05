Fue alcalde de Manacor con el PP, partido de cuya dirección formó parte, y que dejó en la época de José Ramón Bauzá, a quien describe como «un accidente que sufrió esta comunidad autónoma». Considerado uno de los ‘barones regionalistas’, se sumó al PI, cuando lo impulsó Jaume Font –también procedente del PP– y fue candidato al Consell y portavoz en esa institución. Ayer anticipó en una entrevista con Canal 4 que votaría en las próximas elecciones a Marga Prohens, la presidenta actual del PP. Posteriormente, camino de Madrid, donde participa en un máster en Derecho (es abogado) conversó telefónicamente con ese periódico.

Acaba de anunciar su voto para Marga Prohens.

—Sí, esta mañana me lo han preguntado y he dicho que sí: el voto al PP me parece el único útil para cambiar al Govern. El Partido Popular es el partido que más se parece a Balears. El discurso de la izquierda recurre al miedo y lo que necesita la gente es confianza y que le ayuden a responder sus problemas y no crear otros.

¿Por qué votar ahora al PP si lo dejó hace tiempo?

—Por los cambios que ha habido, ahora se identifica mucho más con mi manera de pensar.

¿Más que con el PI?

—Evidentemente. Me identifico más con este PP que con el PI, donde ya no estoy. Su proyecto no tiene nada que ver con el que tenía cuando se fundó y al que yo me sumé. El PI no me identifica, me identifica más el PP.

¿Y el PP de Prohens ya no se parece al que presidía Bauzá?

—No, ya no queda nada en el partido que se parezca a lo que representó Bauzá. Bauzá fue un accidente que sufrió esta comunidad autónoma y el PP y espero que nunca se repita. Pero el cambio del PP no ha llegado sólo en Balears, también ha influido en mi decisión el cambio estatal, de Casado por Feijóo. Cuando Biel Company presidía el PP balear me preguntó si iba a volver y yo le respondí, y ahora pareceré un adivino, que sólo volvería si lo dirigiera Feijóo. El PP ha cambiado mucho, no tiene que ver con el de Bauzá.

Company se hubiera entendido mejor con Feijóo que con Casado. ¿Hubiera sido un buen candidato?

—Hubiera sido un buen presidente. Lo hizo bien en el partido en un momento difícil.

¿Y Prohens lo será?

—Sí, representa el único cambio posible, el único voto útil y por eso la apoyo.

¿Cómo lo será?, ¿con el apoyo de Vox?

— Tiene que intentar ganar para gobernar en solitario. Vox no me merece ninguna confianza para formar parte del Govern. Tiene que ganar y no hay que ignorar que Francina Armengol es una adversaria dura.

¿Y si Prohens tuviera que pactar con Vox qué haría usted, seguiría confiando en el Partido Popular?

—Yo votaré al PP y votaré para que Marga Prohens sea la presidenta. Yo no soy un afiliado y, de momento, no me voy a afiliar. Prefiero ser crítico y seguir diciendo lo que pienso.

¿Y a qué se dedica desde que dejó la política?

—A mi profesión de abogado. Ahora mismo me coge en el aeropuerto, camino de Madrid. Voy al despacho de Garrigues, participo en un máster.