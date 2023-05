Aunque las urnas tendrán la última palabra es el PSOE, partido liderado por Rafel Fernández, el que sale con más ventaja para repetir gobierno, vistos los resultados de las dos últimas legislaturas. También es cierto que los ciudadanos podrán juzgar su gestión y se verá si ahora pueden conseguir la mayoría absoluta que rozaron en 2019. Para ello se ha renovado el partido con algunas apuestas fuertes y con caras bien conocidas en el municipio, procedentes del mundo del deporte o del extinto UCAP.

Con fuerza se presenta como candidata por parte de Més, Núria García, que lucha para liderar un cambio. Según comenta hay diferentes ideas y propuestas para recuperar Capdepera pueblo y Cala Rajada. Quierem mejorar el mantenimiento de los barrios, evitar la privatización de servicios públicos y hacer un pueblo más verde.

Los otros tres partidos que concurren a las elecciones pueden ser la clave. El PI presenta como candidato a Tomeu Moll, que en las elecciones pasadas fue el líder del PP. En este ocasión defiende el hecho de ser el único partido con autogestión municipal. Los populares apuestan por Mireia Ferrer, hija del ex alcalde y ex presidente de la asociación hotelera, Joan Ferrer que también trabaja para recuperar los votos perdidos en los comicios pasados. Finalmente a Unidas Podemos le costó encontrar candidato y casi in extremis presentó a Antonio Rodríguez, sindicalista, trabaja en la hostelería y se presenta para entrar en el gobierno.