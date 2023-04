En Artà, el panorama electoral es prácticamente el mismo de hace cuatro años. Los candidatos a los cuatro partidos que concurren (PSOE, UIA, PI y PP) repiten. Todos ellos son veteranos que llevan a sus espaldas una amplia experiencia política municipal, ya sea gobernando o desde la oposición. La única novedad que puede que altere un poco los resultados es la desaparición del mapa político de Alternativa per Artà, un partido que ha liderado en las dos últimas legislaturas Aina Comas y que deja a sus votantes huérfanos al no haber encontrado candidatos para coger el relevo. El interrogante que se abre es: ¿dónde irán los 273 votos conseguidos en 2019?

En las últimas elecciones, el pacto entre PSOE-PI incorporó Alternativa en el equipo de gobierno pese a que no era necesario y las dos formaciones quisieron dar continuidad al tripartito anterior.

Las mayorías absolutas están lejos y todo apunta a que los pactos serán una vez más necesarios. Quien sale con más ventaja es el PSOE, que presenta caras nuevas pero mantiene a otros en sus listas. En 2015 incrementó los regidores pasando de 3 a 5. Ahora, los vecinos tendrán la oportunidad de premiar o castigar la gestión de los socialistas. Su socio, el PI experimentó un descenso en el 2015 y mantuvo los tres regidores en 2019, pero si no hay sorpresas lo que se antoja evidente (si salen los números) es que se repetirá la alianza con los socialistas pues parece que han gobernado desde el entendimiento, al menos de cara a la galería. Los Independents (UIA), que gobernaron durante muchos años, han ido bajando el número de regidores y ahora encaran estas elecciones con un equipo renovado y con todas las ilusiones de recuperar el liderazgo. De hecho, pese a que perdieron dos regidores fueron los segundos más votados. El Partido Popular ha confiado de nuevo en un veterano de la política local, Joan Lliteras, en la oposición desde hace años, pese a que no se han obtenido muy buenos resultados en las últimas legislaturas. En principio, es el que lo tiene más difícil para formar gobierno. Pero las urnas están abiertas y los ciudadanos tienen la última palabra. La participación será clave. El apunte Manolo Galán (PSOE), el actual alcalde socialista repite como candidato Es alcalde desde mayo de 2017 gracias al pacto firmado con el PI y Alternativa per Artà. También lleva años en el Ajuntament y volverá a ser candidato con un equipo renovado. El apunte Maria Antònia Sureda (Pi), una veterana de la política autonómica y municipal Sureda es una veterana de la política municipal con cuatro legislaturas en las que ha sido regidora de la oposición y del gobierno. En 2015 fue elegida diputada por Proposta per les Illes. El apunte Macu Moreno (UIA), los Independents vuelven a apostar por una futura alcaldesa Macu Moreno es la candidata a la Alcaldía una legislatura más. En las elecciones de 2019 lideró la formación tomando el relevo de Jaume Alzamora. Ha estado en la oposición en los últimos 4 años. El apunte Joan Lliteras (PP), los 'populares' siguen confiando en el mismo candidato Pese a que los números del PP con Joan Lliteras no son muy buenos, los 'populares' vuelven a confiar en que se mejoren los resultados respecto a las legislaturas anteriores.