La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha afirmado que el próximo martes, 10 de octubre, presentará el dictamen de los juristas de su partido sobre «el encaje de la amnistía» en el ordenamiento jurídico. En unas declaraciones a La 2 y Ràdio 4 este viernes, Díaz ha puntualizado también que comparte «su agenda catalana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez», y que hay «coordinación» entre lo que realizan ambos y los lugares que visitan.

Sobre la amnistía para los encausados por el proceso independentista catalán, la líder de Sumar ha explicado que la propuesta que presentará el martes ha sido elaborada por un grupo de una veintena de juristas. También ha indicado, sobre el hecho de que el presidente del Gobierno en funciones no utilice directamente la palabra «amnistía», que «hay que hablar con claridad, sobre todo para respetar a la ciudadanía».

Ha precisado, no obstante, que «la ciudadanía es lista y sabe de lo que estamos hablando» aunque no se mencione una determinada palabra, y ha añadido que «más allá de las palabras, lo que está manifestando el presidente del Gobierno es el alcance de un nuevo tiempo en el que queremos que el conflicto político se acabe de una vez por todas». Sobre la manifestación en contra de la amnistía prevista para el próximo domingo en Barcelona y que cuenta con el apoyo de PP y Vox, la líder de Sumar ha subrayado que a ella no le van a ver jamás «incendiando una parte del país contra otra».

Ha puntualizado que, como demócrata, respeta el derecho de manifestación, pero ha lamentado que se busque la confrontación con Cataluña, y ha querido responder a unas declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal: «No quiero incendiar Cataluña, quiero tener un país a favor y todas las medidas para acabar con un conflicto político serán bienvenidas». A su juicio, «frente a una ofensiva de la derecha y la extrema derecha» contra medidas que pueden favorecer «la reconciliación» y resolver el conflicto político con Cataluña «hay que pasar página», y ha considerado como «algo muy perverso» que utilicen los tribunales en lugar del diálogo.

«Los conflictos políticos tienen que resolverse desde la política, no por los tribunales», ha querido dejar claro antes de calificar como «perversión del sistema democrático» que «la derecha española recurra ante los tribunales todas las leyes y normas que son de carácter político» en vez de negociarlas. Esta «perversión política del PP», ha añadido, ha provocado situaciones como que «en el Estatuto de Autonomía catalán, que es el único no votado por los ciudadanos, fuesen anuladas partes del mismo que están vigentes en el Estatuto de Andalucía».

Sobre el referéndum de autodeterminación que piden los partidos independentistas, la también ministra de Trabajo y Economía Social en funciones ha dicho que hay veces que «pequeñas chispas pueden hacer que todo fracase, y en unas negociaciones que son complejas, pido mucha cautela» con lo que se dice. «Yo no soy independentista, Sumar no tiene un proyecto independentista pero respeto a los independentistas», ha precisado antes de defender la función de la mesa de diálogo, que cuando en la misma se alcance «un acuerdo de mayorías» los catalanes puedan votarlo. «Este es el marco en el que nos encontramos, que es mucho mejor del que había antes», ha recalcado.