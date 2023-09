Sánchez se muestra seguro de conseguir los apoyos para la investidura

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha reivindicado este sábado, después de lo «escuchado» en el debate de investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «con más ganas, más fuerza y más argumentos que nunca para que haya cuatro años más de gobierno progresista» en España, «de avances sociales y de derechos y convivencia en nuestro país», para lo que se ha comprometido a trabajar por una «investidura real» tras el «teatrillo» que, en su opinión, ha protagonizado el dirigente 'popular' en el último mes. Así lo ha indicado Pedro Sánchez en el transcurso de su intervención en un acto político en La Rinconada (Sevilla), el primero tras el debate de investidura fallida de Feijóo, que concluyó este viernes en el Congreso de los Diputados, y a dos días de que el rey Felipe VI inicie una nueva ronda de consultas con los grupos parlamentarios para proponer un nuevo candidato a la investidura, a la que el dirigente socialista está citado el martes 3 de octubre. Han precedido a Sánchez en el turno de palabra en este acto en el recinto 'El Abrazo' de La Rinconada, al que han asistido unas 3.000 personas, según cálculos de la organización socialista, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero; el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, y el alcalde de la localidad, secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández.

En su intervención, en el que no ha hecho ninguna mención a la amnistía ni a los independentistas, el dirigente socialista ha criticado que Feijóo haya dicho «que puede ser presidente del Gobierno, pero que no quiere». «Está tan acostumbrado a mentir a todo el mundo, que se miente a sí mismo», ha comentado Pedro Sánchez al respecto antes de aseverar que «los socialistas sí queremos» y «sí que vamos a trabajar por una investidura real, no una investidura postiza», para lograr «un Gobierno progresista, con cuatro años más de avances sociales y de derechos para los españoles, de convivencia y de concordia», ha añadido. «Eso es lo que va a pasar, cuatro años más de convivencia», ha aseverado Pedro Sánchez, que ha dicho que se va a «dejar la piel» para lograr ese propósito, y que ha desgranado algunos de los compromisos que piensa asumir en su debate de investidura si es propuesto para ello tras la ronda de consultas del Rey, en materias como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la vivienda o la igualdad entre hombres y mujeres.

Propuestas

Así, ha avanzado que de cara a su investidura va a prometer una reforma del Estatuto de los Trabajadores «para que el Salario Mínimo Interprofesional, por ley, sea todos los años el 60% del sueldo medio en nuestro país». Además, va a «solicitar la confianza» del Congreso de los Diputados «para que todos los años llenemos la hucha de las pensiones», que los gobiernos del PP «esquilmaron», aportando «5.000 millones de euros todos los años para que nuestros jóvenes cuando se jubilen tengan una jubilación digna». De igual modo, Sánchez se ha comprometido a remitir desde el Gobierno al Parlamento el proyecto de Ley de Paridad que ya pasó por la mesa del Consejo de Ministros en la pasada legislatura, pero que no pudo salir adelante por la convocatoria de elecciones del 23 de julio, para que «haya un 50% de poder económico y político en manos de las mujeres de nuestro país». Sánchez también se ha comprometido particularmente «con la gente joven» a hacer de la vivienda en esta legislatura «la gran causa nacional», un «derecho constitucional, no un problema como lo es para mucha gente en nuestro país», ha dicho.

Rechaza los «mantras» de la derecha como que «España se hunde»

Durante su intervención, Sánchez ha criticado los «mantras» de la derecha acerca de que «España se rompe y se hunde», cuando es «la principal economía europea que está creciendo en términos de PIB» pese a la pandemia y la guerra en Ucrania, según ha valorado antes de apostillar que «cuando se estuvo a punto de romper España» fue con el Gobierno que presidía Mariano Rajoy y se produjo «una declaración unilateral de independencia en Cataluña». Así, el presidente en funciones ha reivindicado que «hoy en España hay más concordia y convivencia gracias al diálogo que hemos impulsado en estos cuatro años» de «gobierno progresista». Además, ha defendido que los socialistas «no repartimos carnés de constitucionalismo», ya que «formamos parte de la redacción» de la Carta Magna y cumplen con ella «todos los días del año» y «con todos los artículos, cosa que no hacen ellos», ha apostillado en referencia a los 'populares', a quienes ha acusado de llevar «cinco años incumpliéndola, saltándosela, secuestrando el poder judicial, que consideran que es suyo».

Sánchez ha aludido además al encuentro que mantuvo esta semana con eurodiputados de distintas partes de Europa con quienes recordó su idea, expresada antes del 23J, de que en esas elecciones generales «podíamos demostrar al mundo entero, y en particular a Europa, que se está viendo sometida» a un «avance de la ultraderecha, que podíamos demostrar que podemos frenar el avance de la ultraderecha».

«Y eso es lo que nos reconocen y agradecen todos los progresistas de Europa y del mundo, que gracias al poder democrático en España hemos frenado a la ultraderecha y no va a haber gobierno con un presidente Feijóo y con un vicepresidente (Santiago) Abascal», sino que «va a haber un gobierno progresista», según ha sentenciado. Sánchez ha concluido clamando así por ese nuevo «Gobierno progresista» en España que contribuya a una Europa que sea «faro de derechos y libertades, de conquistas sociales, de defensa de los trabajadores, del Estado del bienestar, de defensa de la democracia, de la libertad y de la diversidad», ha subrayado tras hacer un repaso por los partidos que gobiernan en los otros cuatro «grandes países» de Europa «por dimensión y poder económico», como Francia, Italia, Alemania y Polonia.