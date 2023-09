El diputado socialista y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha declarado a favor de aplicar alguna medida que ayude a reducir la tensión en Cataluña y permita volver a la política «a los que se han situado al margen de la legalidad», al ser preguntado por una amnistía al 'procés'. «Una medida que contribuya a distender en Cataluña la tensión, solucionar un problema que es estrictamente político y dar una salida a aquellos que se han situado al margen de la legalidad para que vuelvan, para que retornen a hacer política, creo que es positiva y es algo que se debe valorar», ha expresado este jueves en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Puente también ha confirmado que volverá a intervenir mañana en el Congreso para dar la réplica al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes de la segunda votación de la investidura. «Espero que no le pille por sorpresa y tenga algo preparado que decir», ha trasladado.

El diputado ha contado que nada más ser designado Feijóo candidato por el Rey, el líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, le propuso que hiciera el discurso de réplica, así que empezaron «mano a mano» a valorar la estrategia para «enfrentar» al candidato 'popular' «con sus propias contradicciones».

Puente, que ha señalado que el grupo parlamentario no supo que iba a ser él el encargado de intervenir hasta 48 horas antes, ha rechazado que sea una descortesía que no subiera a la tribuna Sánchez, porque cada partido es «soberano» para decidir quién le representa en cada ocasión y el que se sometía al examen del Congreso era Feijóo.

Cuestionado por si el tono de su discurso va a ser habitual en el PSOE esta legislatura, Puente ha manifestado que no es el responsable de la estrategia de los socialistas, pero ha emplazado al PP a que «si quiere tener un diálogo sano, constructivo, tiene que empezar por respetar al PSOE». Puente ha avisado de que «si no hay ese respeto», el PSOE «no se va a callar ni poner la otra mejilla», a la par que ha rechazado que su tono fuera bajar al barro: «Fue simplemente decirle al PP algunas de las verdades del barquero que no le gustan escuchar».

Ha reprochado al PP que recurran al insulto para calificar su discurso, lo que a su juicio demuestra una «enorme impotencia» y que acertaron con la réplica. Además, Puente ha señalado que no pretendía en su discurso acusar al expresidente José María Aznar de instigar los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

«En ningún caso», ha asegurado, añadiendo que su intención era recriminarle que metiera a España «a base de mentiras» en la guerra de Irak, un conflicto «injusto» que «instigó después la comisión del atentado».

Y en relación a las palabras que dirigió a los exdirigentes socialistas críticos con Sánchez por una posible amnistía, Puente ha afirmado que espera que «sí» les haya llegado el mensaje, que fue «alto y claro» y no solo para los líderes históricos, sino para el conjunto de los militantes.

«Es importante que los militantes y los ciudadanos progresistas estén tranquilos y sepan que al frente del PSOE hay un grupo de dirigentes que tiene muy presente qué es lo que ellos quieren y que se les debe respetar porque son ellos los que tienen el mando, que lo recuperaron en parte gracias a Pedro Sánchez y, desde luego, no vamos a consentir que lo pierdan», ha espetado.