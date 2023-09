La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha augurado una «temporada muy difícil» porque las «minorías rabiosas antiespañolas» se están haciendo «fuertes» gracias al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. En una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha sostenido que ahora hay «mucho trabajo» por delante pero no hay que «desesperar».

«Yo confío en España. Creo en España», ha subrayado, al tiempo que ha reivindicado que lo que no se puede permitir es que «secuestren» el país y que además les hagan callar y no opinar. Ayuso ha defendido que ahora lo que tienen que hacer es «estar al lado de aquellos que no se resignan, del que crea puestos de trabajo, del que tiene un patrimonio y lo comparte en el momento en el que lo pone en juego para seguir moviendo la economía, de los que tienen ganas de trabajar, de los jueces y de los fiscales que si están pasando situaciones muy complicadas y están muy preocupados con lo que ocurre, de esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se juegan la vida cada día y que volverán a estar señalados».

Y es que para la jefa del Ejecutivo regional ahora viene una «temporada muy difícil porque esta gente no conoce límites». En este sentido, ha censurado que ya estén «mezclando Presupuestos». Para Ayuso, Sánchez «lo ata todo el con el dinero de todos los españoles» y con él «va comprando las voluntades». «Las minorías rabiosas antiespañolas que se están haciendo fuertes gracias a él. Lo ha mezclado todo, lo ha comprado todo para tener asegurados unos meses sin ningún tipo de principios», ha lanzado, para a continuación incidir en que tiene tan «pocos principios que ni siquiera» pone «una línea roja».

La dirigente madrileña considera que hay una parte del PSOE que «se ha escorado a Podemos» por eso cree que nada va a cambiar «en las próximas semanas».

Por otro lado, Ayuso ha vuelto a valorar el discurso de la sesión de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha hecho hincapié en que este martes «España conoció a un Feijóo que a lo mejor en parte no conocía». «Yo he tenido la suerte de hacerlo, en los años que hemos coincidido como presidentes autonómicos, ahora también como presidente de mi partido... Todo en torno a él siempre ha sido tan difícil, se le ha ayudado tan poco y se le ha cuestionado tanto», ha trasladado.

A su parecer, el día de ayer sirvió sobre todo para todos aquellos que se niegan a que les secuestren y les roben España «por la puerta de atrás» encontrasen una «voz» y una «alternativa», «que empieza en un momento muy difícil, pero que está ahí». «Ayer no se vio ni más ni menos que a Alberto Núñez Feijóo que dentro del PP hemos conocido y que, como digo, pues no siempre lo ha tenido fácil para exponerlo, para expresarse», ha sostenido.

En este sentido, ha hecho hincapié en que cada vez que Feijóo «le mantenía la mirada» a Sánchez este tenía que refugiarse «en el móvil o en el escaño».

Feijóo necesita tiempo

Ayuso no ha querido pronunciarse sobre qué debe hacer ahora el líder del PP y si debe o no relevar a miembros de su equipo pero ha aprovechado para defender que Feijóo «se hizo cargo del PP en un momento de absoluta crisis» y con «un temple impresionante», «gran madurez» y «resistencia» no solo «unió al partido» sino que ganaron elecciones.

«Ahora lo que hace falta es tiempo y que él decida qué equipo va a tener», ha señalado a continuación. Para la dirigente regional, lo que hay que hacer es «luchar cada día y no ir a la contra» sino «a favor» de España y de «unos principios, de unos valores y de una forma de ver la vida». Según ha defendido, hay que dar «todas las batallas» porque «la que no se da es la única batalla que está perdida».