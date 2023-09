El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que prefiere poder «mirar a los ojos» a sus votantes desde la oposición a «bajar la cabeza para entrar en la Moncloa», un camino este último que es «fácil de elegir» pero no considera que sea de recibo.

Ante la Junta Directiva Nacional, el presidente de los populares ha subrayado que España necesita «desbloquearse» con un gobierno de «vocación, ambición y determinación» y ha reiterado que elige pagar el precio de un no a su investidura para defender este «gobierno de rigor», a un sí a un gobierno de «desigualdad».

Feijóo, que sigue sin tener respaldo suficiente para ser elegido presidente, ha remarcado ante sus dirigentes y barones que los españoles han votado al PP para defender los valores constitucionales, para que las familias y los trabajadores lleguen a fin de mes, y para que se garanticen los servicios públicos y las instituciones.

«Entremos en la oposición o en el gobierno, somos el PP, un partido constitucionalista, de estado, los españoles pueden confiar», ha dicho el líder popular, tras repetir en varias ocasiones que «ahora o pronto» va a llegar a gobernar el país porque «con toda seguridad» ya se ha iniciado este camino. No será, eso sí, «mediante engaños» ni imposiciones de las minorías y ha destacado que el PP es la alternativa a situaciones «indignas», como por ejemplo, que el seis por ciento del electorado pretenda «imponer sus tesis» y «reescribir» la historia.

Al igual que hizo en la reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en su ronda de contactos para la investidura, Feijóo ha mencionado la posibilidad de pactos de estado, unos acuerdos «coherentes» con el resultado del 23J. «La buena política puede no estar de moda, que sea viral, puede no dar grandes titulares, pero siempre es la mejor opción la estabilidad, la gestión y los consensos (...) es el camino para el desarrollo económico y social de un país. Si no creyese en todo esto no tendría sentido seguir trabajando», ha subrayado.

Además, Feijóo ha aludido a las voces críticas socialistas que en los últimos días se han mostrado contrarias a que el PSOE acepte las condiciones de Junts y de ERC referidas a una amnistía y referéndum de independencia en Cataluña para una posible investidura de Sánchez.

Y ha dicho al respecto que el PP va a «dar voz» en el debate de investidura de los próximos 26 y 27 de septiembre no solo a sus electores y a los partidos que le apoyan sino también a «centenar de miles» de votantes socialistas o de otros partidos a los que «han arrinconado por recordar que lo que iba en ese programa del PSOE no es nada de lo que se está hablando ahora para investir al perdedor de las elecciones».