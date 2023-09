Sumar ha defendido este lunes que negocia con «transparencia» para abrir una nueva etapa de diálogo y enmarca la reunión de su líder, Yolanda Díaz, con el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont como un paso «importante», con vistas a construir soluciones para el país en clave «social y territorial».

Así lo ha trasladado el portavoz de Sumar y eurodiputado Ernest Urtasun a través de la red social 'X', en relación al encuentro que mantendrán Díaz y Puigdemont este mediodía en la eurocámara. «Es tiempo de abrir una nueva etapa de diálogo».

«En Sumar negociamos con transparencia y respeto a la ciudadanía» ha enfatizado en relación a la cita de este lunes en Bruselas. Mientras, la portavoz de la coalición en el Congreso, Marta Lois, también ha subrayado que Sumar «siempre» han apostado por el «diálogo, el acuerdo y la democracia como vías para solucionar los problemas políticos».

«Esta legislatura debemos avanzar en la agenda social y en la agenda territorial», ha concluido. A su vez, el líder de Más País y diputado en el Congreso, Íñigo Errejón, ha afirmado que están «orgullosos» de este paso «decidido y responsable» para «abrir la puerta a una nueva época de soluciones».

«Que los conflictos políticos vuelvan a los cauces exclusivos de la política, el diálogo y la democracia», ha apostillado. Esta mañana el ala socialista en el Gobierno se ha desmarcado del encuentro entre Díaz y Puigdemont, del que no fueron informados hasta el domingo a última hora y, por tanto, a «hechos consumados».

Asimismo, el ala socialista del Gobierno se ha desmarcado del viaje que ha llevado a cabo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha hecho a Bruselas para reunirse con el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en el marco de una posible investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Según han indicado fuentes de Moncloa a Europa Press, Díaz acude a esa reunión con Puigdemont -que ha sido adelantada por El Debate- y se llevará a cabo este lunes por la mañana en nombre de Sumar y no representa al PSOE. Además, indican que la parte socialista del Ejecutivo no fue informada del viaje hasta este domingo a última hora de la noche y por tanto a «hechos consumados» según trasladan. En la misma línea indican que «no hay nada acordado» y que el PSOE sigue su vía y por tanto subrayan que esta reunión entre Díaz y Puigdemont no tiene «nada que ver» con ellos.