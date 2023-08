El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, plateará este miércoles en su reunión con l secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, un acuerdo por el «interés general» de España para que el futuro del país no esté «mediatizado» por «independentistas» o por «los radicales». Así lo ha adelantado el vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, en una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, en la que también ha criticado el «mercadeo» de escaños llevado a cabo por los socialistas en el Congreso y en el Senado para que Junts y ERC tengan grupo propio.

«Convendría explorar la posibilidad, al menos explorarla, de que el PSOE y el PP superáramos nuestras siglas para encontrarnos en un punto de entendimiento que piense en exclusiva en los intereses generales de todos los españoles», ha explicado Sémper tras ser preguntado sobre el objetivo de Feijóo en la reunión que mantendrá este miércoles en el Congreso con Sánchez. En este sentido, el dirigente 'popular' ha reivindicado la necesidad de trasladar a los socialistas la idea de que «conviene» que el futuro de España no esté «mediatizado por los independentistas o por los radicales».

«Muchos políticos pero pocos estadistas»

En su opinión, la política española lleva «demasiado tiempo anclada en la radicalidad, en el enfrentamiento, en la trinchera» y convendría que PP y PSOE hicieran un «ejercicio de generosidad». «Hay muchos políticos en España pero hay pocos estadistas», ha añadido Sémper. «Lo que vamos a intentar y lo que mañana el presidente Feijóo va a compartir con Pedro Sánchez es: ¿Hay alguna posibilidad de entendernos? ¿No compartimos la idea de que convendría que PSOE Y PP nos pusiéramos de acuerdo en algunos retos importantes que tiene el país? Nosotros creemos que sí», ha recalcado.

Critica en «mercadeo» de escaños

Sémper ha vuelto a criticar el préstamo de escaños que el PSOE ha llevado a cabo en el Congreso para que Junts y ERC puedan formar grupos parlamentarios propios, calificando la actuación como un «chalaneo», un «mercadeo» y un «zoco árabe». «Esto no es lo que hemos votado a los españoles (...) Es que se está alterando el sentido del voto de los ciudadanos», ha advertido el vicesecretario de Cultura del PP, acusando a los socialistas de estar comprando «la voluntad» de las formaciones nacionalistas. Así, ha reivindicado que el PP no entrará en «ese chalaneo» y que pretende cambiar la política «en fondo» y «en forma» respetando «la voluntad popular». «Si ERC, Junts o cualquier otro partido político no ha obtenido el resultado electoral que le permite conformar grupos parlamentarios, pues que no se fuerce el reglamento», ha insistido.