El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Sémper, ha afeado a Vox que se lo pusiese «muy fácil» al líder del PSOE, Pedro Sánchez, en las elecciones con gestos «estrambóticos» durante la campaña que lo que han hecho ha sido activar el voto de la izquierda.

«Hemos visto anuncios por parte de Santiago Abascal de que Cataluña iba a arder si el PP gobernaba con Vox y hemos visto gestos estrambóticos con miembros de Vox saliéndose de pancartas el mismo día en el que se había asesinado a una mujer delante de sus hijos», ha criticado en declaraciones este martes a Cadena Cope, recogidas por Europa Press.

Algo que considera que se lo ha puesto «muy fácil» a Sánchez y ha hecho que se active el voto de la izquierda y de la gente que «tenía previsto confiar en el PP» pero que no lo ha hecho por «el riesgo de que Vox pudiera condicionar la política española», ha considerado.

Sémper ha señalado que el PP tiene que cumplir su «obligación constitucional» como ganador de las elecciones y empezar conversaciones con las formaciones políticas para ver si es posible una mayoría suficiente que les permita gobernar, aunque es consciente de que es «muy complicado». Ha defendido que los 'populares' no pueden hacer «dejación» cuando lo que hay en frente es una «alternativa terrorífica», la de Sánchez apoyado por ERC, Bildu y Junts del «prófugo» Carles Puigdemont.

«Sin negar que es complicado, claro, pero vamos a intentarlo», ha trasladado. Preguntado si Alberto Núñez Feijóo mantiene la intención de presentarse a la investidura pese al 'no' del PNV, el dirigente del PP ha apostado por mirar por el futuro del país y evitar que los intereses de todos los españoles queden en manos de los partidos independentistas.

«Sánchez perdió las elecciones muy contento, porque su opción de gobierno pasa por depender de quienes quieren lo peor para España. Este es el escenario y nosotros tenemos que pelear», ha agregado. Ha dicho que, más allá de un ofrecimiento concreto al PNV, lo que hay que poner sobre la mesa es «rigor y altura de miras», sentido de Estado, que a su juicio no ha existido con Sánchez.

Sobre si piensan abstenerse para que el PSOE no dependa de independentistas, ha dicho que el resultado exige analizarlo con «altura de miras» y «no hacer cosas raras». Para Sémper, lo razonable sigue siendo que sea presidente «quien ha ganado las elecciones» y ha reconocido que «ha funcionado la estrategia» socialista de convocar a los españoles a votar en verano, unas fechas «muy singulares».

Así, ha interpelado al PSOE en su «conjunto» y no solo Sánchez a que responda si están convencidos de que la única salida que existe es que el Gobierno de España dependa de las formaciones independentistas. Y les ha instado a «retratarse», a aclarar si quieren conducir al país a un «túnel oscuro». Sémper ha manifestado que el PP está dispuesto a pactos de Estado «puntuales» en sanidad, educación o política exterior con los socialistas.

«Y aunque el PSOE y Sánchez nos digan que no, que es lo que apuntan todas las pistas, no por eso tenemos que dejar de hacerlo y de pelearlo, es nuestra función», ha indicado. Ha calificado de «éxito electoral objetivamente» los 136 escaños conseguidos en las generales, al tiempo que ha lamentado que al PP se le exija para gobernar una mayoría absoluta y no pueda pactar.

Si bien es cierto que una posible investidura de Sánchez para Sémper «es legítimo», considera que es «indecente». «Es posible que Sánchez consiga los acuerdos y desde luego que va a hacer todo lo que esté en su mano para conseguirlo», ha señalado, aunque cree que también está la posibilidad de que no lo consiga, «provocando un bloqueo o una repetición electoral». «Es verdad que cuando metemos en la variable a Pedro Sánchez cualquier cosa es posible», ha bromeado, pero considera que ambos escenarios -un Gobierno de Sánchez o una repetición electoral- son «malos para España» porque generarían «inestabilidad y agotamiento social».

Ha alertado de que ya es público lo que van a plantear a Sánchez desde Junts: «Porque lo han dicho y rara vez nos engañan, quieren un referéndum de independencia y quieren la amnistía», y cree que la pregunta es si Sánchez se lo puede dar: «Yo creo que si estuviera en su mano, lo haría. Otra cosa es que él sea capaz de hacerlo».