Delcy Rodríguez no está buscada por la DEA y fue a Bruselas con un permiso especial

Varios mensajes que se han viralizado en redes sociales afean que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saludara a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la cumbre celebrada en Bruselas entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Dichas publicaciones afirman que Delcy Rodríguez figura «en la lista de la DEA por narcotráfico y tiene prohibida la entrada en la Unión Europea».

Estos mensajes, que circulan por Twitter, Facebook y TikTok, se han publicado en respuesta a las fotografías antiguas del candidato del PP a las elecciones generales del 23-J, Alberto Núñez-Feijóo, junto al narcotraficante gallego Marcial Dorado.

Delcy Rodríguez no figura en el registro de la DEA y la sanción de la UE no es por narcotráfico

En primer lugar, es falso que Delcy Rodríguez figure en el registro de personas buscadas por la autoridad antidrogas de Estados Unidos (DEA), como se puede comprobar en su base de datos. Aunque es cierto que la vicepresidenta venezolana está sancionada por la Unión Europea y tiene prohibida su entrada en los países miembro, esta decisión no guarda relación con supuestas actividades de narcotráfico, sino por haber «menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela».

Rodríguez participó en la cumbre que arrancó el pasado 17 de julio en representación de Venezuela como parte de la delegación de la CELAC, cuya Presidencia es rotatoria y recae —actualmente— sobre San Vicente y Granadinas. Según informó la CNN, la vicepresidenta de Venezuela acudió a Bruselas con un permiso especial otorgado por la UE y amparado por una excepción contemplada en las sanciones que se impusieron a Delcy Rodríguez en 2018.

Las sanciones de la UE a Venezuela comenzaron en noviembre de 2017 y fueron acordadas por el Consejo de la Unión Europea. Incluyeron un embargo de armas y de equipos destinados a la represión dentro del país y, posteriormente, se ampliaron con sanciones individuales a altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro. En mayo de 2018, Delcy Rodríguez fue incluida —entre otras diez personas— en la lista de altos funcionarios venezolanos sancionados por la UE y, por tanto, se prohibió su entrada en territorio comunitario.

Sin embargo, el artículo 6.6 de la resolución del Consejo de la Unión Europea con las sanciones a Venezuela especifica que «los Estados miembros podrán conceder exenciones de las medidas impuestas» para la «asistencia a reuniones de organismos intergubernamentales» promovidas por la UE. Por tanto, la asistencia de Delcy Rodríguez a Bruselas para participar en la cumbre UE-CELAC entraría en esta excepción.

En definitiva, Delcy Rodríguez no solo no está la lista de personas perseguidas por la DEA, sino que la prohibición que pesa sobre ella para entrar en suelo europeo no es por razones de narcotráfico, sino que obedece a su papel en las elecciones celebradas en Venezuela el 20 de mayo de 2018 y que, a juicio del Consejo de la Unión Europea, no fueron «ni libres ni justas» y «carecían de credibilidad». Sin embargo, su participación en la cumbre UE-CELAC celebrada en Bruselas está amparada por la excepción que figura en el artículo 6 de la resolución del Consejo de la Unión Europea que recoge las sanciones.

Sánchez saludó a todos los asistentes, no solo a la vicepresidenta venezolana

Como se puede ver en una retransmisión de El País, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió y saludó a todos los asistentes a la cumbre UE-CELAC en Bruselas por ser uno de los anfitriones, ya que la Presidencia del Consejo de la Unión Europea la ostenta España durante los próximos seis meses. Junto a él estaban el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Fotogramas de la retransmisión en directo de la llegada de mandatarios de países de la CELAC a la cumbre con la UE (17/07/2023) | Fuente: El País

En las imágenes se ve cómo Pedro Sánchez saluda a todos los representantes de los países latinoamericanos integrados en la CELAC, como la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena (margen superior izquierdo en la imagen); la primera ministra de Barbados, Mia Mottley (margen superior derecho), o el vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo (margen inferior derecho).

En conclusión, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, no está en el registro de buscados por la DEA por narcotráfico. Sí tienen antecedentes por narcotráfico dos sobrinos de la mujer del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Aunque Delcy Rodríguez tiene prohibida su entrada en países de la UE, participó en la cumbre celebrada en Bruselas gracias a una excepción que figura en el acuerdo de sanciones del Consejo de la Unión Europea y que contempla su participación en este tipo de reuniones intergubernamentales. Además, las sanciones no tienen que ver con el narcotráfico, sino con la situación política que atraviesa Venezuela. Por otro lado, el presidente de España, Pedro Sánchez, saludó y recibió a todos los asistentes de países de la CELAC por ser uno de los anfitriones de la cumbre.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.