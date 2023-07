No, este vídeo en el que se afirma que la tinta de los bolígrafos de «el INE» para las elecciones se borra con el fuego no es actual ni es en España

«Con fuego desaparece» la tinta del bolígrafo que te dan «en el INE». Esto es lo que dice el vídeo que está circulando en el que una mujer muestra un bolígrafo cuya tinta se borra aplicando calor. Se difunde ahora, en plena campaña por las elecciones generales del 23 de julio, pero es un bulo. El vídeo no es actual ni está grabado en España: circula desde, al menos, 2021 y fue grabado en México, donde hubo elecciones ese año.

El vídeo no es actual ni está grabado en España

«Esta es la pluma que te dan en el INE» dice la mujer que aparece en el vídeo mientras hace un garabato en un papel con un bolígrafo. Luego pasa la llama de una cerilla por el papel y la tinta desaparece, mientras que lo que ha pintado con otro bolígrafo no se borra. «Por favor, llévense sus plumas, no importa a qué partido vayas a votar, no queremos fraude», dice casi al final.

Durante la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo nos preguntasteis a través de WhatsApp por el mismo vídeo que se difundía con este texto: «Fraude electoral. Los bolígrafos que dan en las mesas están truncados llevaros de casa los vuestros» (sic). En esas elecciones no había que escribir nada en las papeletas. Ahora, en las generales, en las papeletas del Senado sí hay que marcar casillas, aunque algunos partidos envían a casa a los electores unas ya marcadas de antemano.

Sin embargo, este vídeo circula desde al menos mayo de 2021 y fue grabado en México, donde hubo elecciones el 6 de junio de ese año.

Captura del vídeo publicado en 2021.

El INE que mencionan en las imágenes hace referencia al Instituto Nacional Electoral de ese país y no al Instituto Nacional de Estadística de España. El INE mexicano aseguró en aquel momento que lo que decía el vídeo era «falso».

Captura del tuit del Instituto Nacional Electoral de México.

Además, otros verificadores, miembros al igual que Maldita.es de la International Fact-Checking Network (IFCN), como Reuters o AFP Factual, también desmintieron en 2021 que lo que decía el vídeo fuese cierto.

Por lo tanto, es un bulo que este vídeo en el que una mujer advierte de que los bolígrafos que nos da «el INE» para las elecciones se borra con el calor sea actual o esté grabado en España: circula desde al menos 2021 y se grabó en México, donde ese año hubo elecciones.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.