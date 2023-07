Von der Leyen y su supuesta frase 'ha venido sin ideas, solo a desmontar al Gobierno de su país' sobre Feijóo: la Comisión Europea lo ha negado 'categóricamente'

«Este hombre ha venido sin ideas, solo a desmontar al Gobierno de su país». Estas son las palabras que le están atribuyendo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre el candidato del PP a las elecciones generales del 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo. Según el contenido, un artículo de opinión de El País, «fuentes de la Comisión» habrían «confesado» que von der Leyen trasladó estas palabras a su equipo, aunque no dice qué fuentes son.

Desde la Comisión Europea niegan «categóricamente cualquier declaración atribuida a la presidenta von der Leyen en este artículo». Por su parte, la directora de Comunicación Política de la Comisión Europea, Dana Spinant, también ha asegurado que «no es cierto y deseamos dejar las cosas claras». Además, no hay rastro de que von der Leyen haya dicho esas palabras más allá de esta publicación. El País añadió en un primer momento una nota la negación de la Comisión Europea y mantiene que «el autor del artículo mantiene la confianza en sus fuentes en relación a un comentario privado». * Más tarde retiró las supuestas declaraciones y puso otra nota en la que avisa de ello. **

El 17 de julio se publicó el contenido que recoge estas supuestas declaraciones de Ursula von der Leyen y que se está compartiendo también en redes sociales con mensajes como este: «La insolvencia y la incapacidad de Feijóo nos llevará a la ruina».

En el texto podemos leer lo siguiente: «Como Von der Leyen comentó a su gabinete, ‘este hombre ha venido sin ideas, solo a desmontar al Gobierno de su país’, confiesan fuentes de la Comisión». Estas declaraciones atribuidas a von der Leyen proceden de un artículo de opinión de El País que cita a «fuentes de la Comisión» sin decir cuáles son ni aportar ninguna prueba de ello.

El contenido también se difunde con esta imagen:

Sin embargo, este 18 de julio la Comisión Europea ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que niegan «categóricamente cualquier declaración atribuida a la presidenta von der Leyen en este artículo» que se difunde.

De la misma forma, Dana Spinant, directora de Comunicación Política de la Comisión Europea, ha asegurado en su cuenta de Twitter que «no es cierto y deseamos dejar las cosas claras».

En una nota posterior, El País ha hecho referencia a la publicación de la Comisión Europea negando las declaraciones de Von der Leyen, aunque mantenía que el autor del artículo «mantiene la confianza en sus fuentes en relación a un comentario privado». Posteriormente retiró la frase del artículo porque «no cumple los procedimientos que marca el Libro de Estilo de EL PAÍS» al no haberse contrastado con von der Leyen. Además, no hay rastro de estas supuestas declaraciones más allá de la publicación que se está difundiendo que, como decimos, no aporta ninguna prueba.

*Hemos actualizado este artículo a las 17:07 del 18/07/2023 para incluir la nota añadida por El País a su artículo.

**Hemos actualizado este artículo el 19/07/2023 para añadir que El País ha retirado el entrecomillado atribuido a Ursula von der Leyen.

