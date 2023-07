La lona de un edificio de Madrid con el eslogan ‘Que te vote Txapote’ es un fotomontaje

Circula por redes sociales una imagen de una lona blanca situada en Madrid en la que se puede leer el eslogan ‘Que te vote Txapote’, en referencia al exdirigente de ETA condenado por su implicación en más de una decena de asesinatos. La frase está escrita con una tipografía similar a la que utiliza el PSOE en carteles electorales, e incluyendo el mismo corazón que el partido tiene en una de las versiones de su logo. Pero se trata de un fotomontaje.

Algunos usuarios que han compartido esta imagen difunden mensajes que dan por real la lona: «¿En qué momento a la derecha se le ocurrió que poner pancartas desagradables podía ser buena estrategia electoral?» o «seguro que la pancarta está pagada con la caja B», son algunos de los comentarios de usuarios, principalmente difundidos en Twitter. También ha compartido la foto el europarlamentario de Vox Hermann Tertsch, y Rubén Múgica, hijo del exdirigente del PSOE Fernando Múgica, asesinado por ETA hace 27 años. Este último ha comentado a Newtral.es que desconoce el origen de la imagen.

Como ha declarado la empresa de publicidad a la que pertenece la lona, VSA Comunicación, esta actualmente está en blanco. También hemos acudido a comprobarlo in situ, y efectivamente no hay nada inscrito en la lona. Además, desde Newtral.es hemos hablado con algunos de los establecimientos situados debajo del soporte publicitario en Madrid, y todos ellos niegan que haya habido un mensaje político como ‘Que te vote Txapote’ en la lona en los últimos días. En cualquier caso, una lona con este tipo de contenido no podría haber sido instalada antes de la campaña electoral, que inició el viernes 7 de julio.

Trabajadores de los establecimientos situados debajo del cartel relatan que la lona lleva varios días en blanco

Como hemos podido comprobar con varias referencias visuales, la imagen corresponde a Madrid, concretamente en un edificio del barrio de Salamanca que hace esquina entre las calles Alcalá y Conde de Peñalver.

Después de acudir al lugar para comprobar que la supuesta lona situada en Madrid con el eslogan ‘Que te vote Txapote’ se encuentra actualmente en blanco, hemos hablado con varios de los trabajadores de locales que se encuentran tras el andamio. Todos ellos han aclarado a Newtral.es que la lona lleva varios días en blanco.

Por ejemplo, este es el caso de Isabel, empleada de la tienda Intimissimi Uomo, que asegura que la lona puede llevar en blanco aproximadamente «un mes». Y otra trabajadora con la que hemos contactado por teléfono, en este caso del comercio Salvador Bachiller, también ha negado que haya habido recientemente una lona de contenido político.

A continuación se puede comparar la fotografía original que hemos tomado en Madrid con el fotomontaje de la lona con el eslogan ‘Que te vote Txapote’.

Otros bulos relacionados con lonas situadas en Madrid

No es la primera vez que en Newtral.es desmentimos contenidos relacionados con lonas electorales en Madrid, tanto con las anteriores elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo como con las próximas elecciones generales del 23 de julio. Por ejemplo, además de la falsa lona de ‘Que te vote Txapote’ situada en el barrio de Salamanca, en Madrid, otro bulo viral utilizaba un cartel situado en esta misma zona.

El contenido falso tenía relación con la lona de Vox en la que el partido «tiraba a la basura» distintos símbolos como el logo de la Agenda 2030, la bandera LGTBIQ+ o el símbolo feminista, que la Junta Electoral ordenó retirar el pasado 27 de junio. Usuarios de redes sociales aseguraron que este cartel estaba patrocinado por Orange, puesto que su logo aparecía en la parte inferior. Pero es falso.

En realidad, como explicamos en Newtral.es, los logos de empresas que aparecen en la parte inferior de este tipo de lonas, como es el caso del de Orange, deben situarse ahí puesto que los andamios perjudican la visibilidad de sus establecimientos, como recoge la normativa de publicidad de Madrid. Asimismo, tanto la empresa de telefonía, como Vox e incluso la propia compañía de publicidad negaron que existiera una relación de patrocinio entre Orange y la lona del partido.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es , una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.