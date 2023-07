No, El Mundo no ha publicado que «centenares de canales y redes sociales marroquíes se hacen eco de la noticia de Yolanda Díaz y los 20.000 euros»

«Centenares de canales y redes sociales marroquíes se hacen eco de la noticia de Yolanda Díaz y los 20.000 euros». Con este titular se está difundiendo como real una supuesta captura de una publicación de la web de El Mundo, después de que Yolanda Díaz propusiera una herencia universal de 20.000 euros para jóvenes. Pero es un bulo: la imagen es un montaje.

La tipografía del titular y del subtítulo, el número de líneas y el punto y final del titular no coinciden con las de este medio. Tampoco hay rastro de la información que comparte la supuesta publicación en otros medios de comunicación. Además, circula siempre la misma captura, se comparte sin enlace y no hay rastro de un contenido con ese titular en este diario.

La imagen es un montaje

En la imagen que se ha hecho viral se asegura que El Mundo ha publicado que las redes marroquíes «animan a todos los jóvenes a saltar las vallas de Ceuta y Melilla para poder conseguir asilo y nacionalidad española, con el fin de obtener los 20.000 euros». Esta supuesta noticia habría llegado después de que Yolanda Díaz anunciara la propuesta de una herencia universal de 20.000 euros para jóvenes al cumplir los 18 años. Pero la supuesta publicación de El Mundo es un montaje.

La imagen que circula como si fuera la portada del supuesto artículo de El Mundo en realidad sale de un reportaje publicado el 24 de junio de 2023 por ese medio sobre los supervivientes de la tragedia de Melilla de junio de 2022.

Además, comparando la imagen que se difunde con el original, vemos que no coincide la tipografía con la que utiliza el diario en su web.

Además, las publicaciones de El Mundo no llevan punto y final en el titular, algo que sí lleva la imagen que la está difundiendo. También el número de líneas del subtítulo es más largo de lo habitual en los artículos de este medio.

En Google no hay ningún rastro de la supuesta publicación de El Mundo que se está difundiendo, y tampoco en ningún otro medio de comunicación.

Además, siempre circula la misma captura de pantalla y no aportan enlace. Tampoco aparece la fecha de publicación ni la firma.

Por tanto, es un bulo que El Mundo haya publicado que «Centenares de canales y redes sociales marroquíes se hacen eco de la noticia de Yolanda Díaz y los 20.000 euros». Se trata de un montaje y no es una noticia real. La tipografía del titular y del subtítulo, el número de líneas y el punto y final del titular no coinciden con las de este medio. Además, no hay rastro del contenido que se difunde ni en El Mundo ni en otros medios de comunicación.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es , una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.