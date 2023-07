El presidente del Euskadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Andoni Ortuzar, considera que «se ha normalizado» que Vox «pueda entrar a gobernar» por lo que al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «ya no le va a costar votos» pactar con el partido de Santiago Abascal, «y, por tanto, lo hará». Además, ha advertido de que el PNV no va a entrar «de ninguna manera» en «la ecuación PP-Vox» para «hacer un viaje al pasado» y ha advertido al PSOE de que, para buscar su apoyo, deberá «hablar» con los jeltzales «sobre otras bases», porque «lo que no va a pasar es lo de hace cuatro años».

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el líder de la formación jeltzale ha advertido de que, ante los próximos comicios, se pretende «llevar a cabo un debate falso», como si estas fueran «unas elecciones presidencialistas», cuando «son unas elecciones parlamentarias». «Da la sensación de que quieren hacer entender a la gente que es una cosa o la otra y que el resto somos una comparsa. Y no es verdad. Ningún vasco va a tener una papeleta en la que ponga Sánchez o Feijóo», ha advertido.

Tras destacar la postura del PNV y su objetivo de «defender los intereses de la ciudadanía vasca» ha valorado la personalidad de Aitor Esteban que «ha sobresalido por encima de cualquier otra persona y de cualquier otro representante vasco en el Congreso de los Diputados». «También por la sensatez y la altura y la buena imagen que ha dado de la política vasca en un momento de tanto ruido, de tanto rifirrafe, de tanto barro en la política española», ha apuntado. Para Ortuzar, la ecuación «Sánchez o Feijóo es casi secundaria» porque «serán los diputados y las diputadas del PNV quienes voten a Sánchez o Feijóo, o ya veremos a quién».

No obstante, ha advertido de que el PNV no tiene «que decir a quién va a votar» porque «son ellos los que van a necesitar» los votos, si no obtienen mayoría absoluta. «Pero serán Sánchez o Feijóo quienes tendrán que venir donde los demás haciéndonos una oferta, pidiéndonos los votos para hacer qué. Y aquí se nos está pidiendo a los demás un contrato de adhesión para que digamos con quién vamos a ir. Sin saber ni para qué ni con quién, ni hacer qué ni en qué plazo», ha criticado. En el caso del presidente del PP, su opción, que «está aclarando él mucho estos días» es «ir de la mano con Vox» lo que hace que el PNV «no entre en esa ecuación de ninguna manera».

«Además, estamos viendo un Feijóo muy escorado a la derecha, porque se está preparando para gobernar con Vox. No sé si es para vaciar a Vox en campaña de votos y traérselos hacia él o simplemente porque él piensa así y es el programa de gobierno que va a aplicar», ha dicho. Ortuzar ha advertido de nuevo que nadie «puede contar» con el PNV «para hacer un viaje al pasado, y sobre todo para hacer un viaje al pasado revisándolo y cargándose leyes» que la formación jeltzale ha votado. Respecto al candidato socialista, Pedro Sánchez, ha recordado que «la aplicación» de los acuerdos con la formación jeltzale «no ha sido buena».

«El acuerdo era bueno, el grado de cumplimiento de Pedro Sánchez no ha sido bueno. Nosotros tendríamos ya que hablar con Pedro Sánchez sobre otras bases, o bien otras bases materiales o bien sobre otras bases de garantías, pero lo que no va a pasar es lo de hace cuatro años», ha advertido. Andoni Ortuzar ha afirmado que su partido se ha sentido «estafado y manipulado» por lo que debería haber «unas bases de relación distintas, con garantías distintas».

«Nosotros pagamos al contado y cobramos, si cobramos, a 90 días. Bueno, pues igual lo que hay que hacer es pagar y cobrar al mismo tiempo», ha dicho. Ortuzar ha asegurado que el PNV «quiere defender bien los intereses de Euskadi, acentuar la defensa del autogobierno vasco» porque «en los últimos tiempos se ha vivido una ola de recentralización como hacía tiempo que no se vivía en el ámbito legislativo madrileño».

Además, cree que «ha sido muy duro tener que hacer frente a ataques como el de la Cámara de Diputados, continuos y constantes contra el autogobierno vasco». A su juicio, se debe todavía «el cumplimiento íntegro del estatuto de Gernika, porque ellos mismos hicieron el calendario y ellos mismos lo han incumplido». «En vez de un empujón lo que ha hecho es una convocatoria adelantada de elecciones. Es que en este clima es muy difícil mantener confianza», ha dicho.

A juicio del presidente del PNV, para impedir un Gobierno de PP y Vox «lo que hay que hacer es ir a votar». «Hay que votar, hay que votar por correo, porque si llenamos las urnas de votos de opciones que no son esas, pues no se producirá», ha señalado. Según ha dicho, el problema, que no se da solo en España, es que «los partidos de derecha clásicos están comprando el discurso a los partidos de extrema derecha».

«Eso es grave, y es lo que creemos nosotros que está sucediendo en el caso del PP y de Feijóo», ha dicho. Ante la posibilidad de apoyar al PP para impedir la entrada de Vox en el Gobierno de España, ha respondido que el PNV no puede «arrogarse un papel» que no le corresponde «por situación numérica». «El PSOE tendría que mirarlo, pero tendrían que mirarlo honestamente los dos partidos», ha dicho. Andoni Ortuzar cree que ya «se ha normalizado» y «se ha aceptado como rutinario que Vox pueda entrar a gobernar las instituciones, tanto las ejecutivas como las parlamentarias».

«Me da la sensación de que al Partido Popular ya no le va a costar votos tener un pacto con Vox, y por lo tanto lo hará». «Lo hará porque va a ser más barato, más coherente ideológicamente», ha señalado.

A su juicio, el partido socialista se equivocó al no intentar un acuerdo de mínimos con el PP para impedir la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León y poner «una raya democrática, como se hace en Alemania, como se hace en Francia, como se hace en Europa», porque «le hubiera puesto muy difícil al Partido Popular usar el comodín de Vox». «Ahora ya me da la sensación, desgraciadamente, porque lo digo con mucho pesar, que ya la opinión pública ha asumido que Vox está y no pasa nada», ha indicado. Por otra parte, «depende cuál salga», no ha descartado «un otoño caliente, y quién sabe si hasta una posible repetición electoral en función de lo estresados que salgan los números».