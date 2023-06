El embrión de la plataforma Sumar, constituido ya como partido político, sigue pensando en perfiles «transversales», aceptados por distintos partidos y también independientes para liderar las candidaturas en las diferentes circunscripciones. En Balears, tiene tres interlocutores: Ara Més, Esquerra Unida y Podemos. En este partido hay dos sensibilidades: quienes abogan por asumir lo que decida la dirección estatal (que formalmente todavía no ha dicho ‘sí a Yolanda Díaz) y quienes consideran que no hay otra opción que apoyarla. La dirección morada, pese a la polémica del jueves sobre si poner los cargos a disposición era un anuncio de dimisión, sabe que se marcharán después de las generales.



AraMés, la marca de la coalición formada por Ara Eivissa, Més per Menorca y Més per Mallorca, está valorando seriamente formar parte del proyecto. Aunque con una serie de consideraciones. Un de ellas es visualizar la marca y liderar la candidatura. Més per Mallorca tiene claro que debe ser el senador Vicenç Vidal la primera opción. «Estamos considerando muy seriamente la propuesta porque es un caso de emergencia democrática», dijeron ayer a este diario. Según añadieron, la persona elegida tiene que tener experiencias política y de gestión, y eso coincide con el perfil del senador Vidal. Eso no anula escuchar otras propuestas ni que pudiera salir alguna pactada.



El tiempo apremia y hay contactos aunque no se hagan públicos. Si apareciera un perfil aceptado por todos no se descartaría. En la negociación también interviene Esquerra Unida, Comisiones Obreras y agentes sociales De ahí que se barajen otros perfiles. Desde Esquerra Unida se considera lógico que Ara Més participe en Sumar. Su coordinador Juanjo Martínez recordó que así lo expresó en una entrevista con este diario antes de las elecciones y que entonces se minimizó esta idea desde Més per Mallorca. Para Martínez «es urgente ponerse de acuerdo cuando antes». Ve bien recurrir a un perfil independiente o de los movimientos sociales. También se acepta en Podemos.

«Sumar va de personas como el juez Castro, que trabajan para hacer un país mejor», dijo Yolanda Díaz en Palma el pasado enero cuando presentó su proyecto en uno de los actos que bautizó como «proceso de escucha». Se celebró en el Trui Teatre y durante el mismo tomaron las palabra diversas personas. Podemos ya había intentado fichar a José Castro.