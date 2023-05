La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca y presidenta en funciones del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha descartado este miércoles, tras una comisión de la ejecutiva insular, que vaya a ser candidata del PSIB al Congreso en las elecciones generales del 23 de julio. «No es mi objetivo», ha respondido tajante, señalando que trabajarán con el fin de «recuperar» el Consell dentro de cuatro años.

«Nos toca hacer oposición, lo aceptamos, no queda otra», ha dicho, asegurando que lo harán de manera «rigurosa» y «muy vigilantes» para que se no se «retroceda» en temas de identidad, lengua, políticas sociales, preservación del territorio y equilibrio turístico. «No queremos volver al modelo de la derecha y la extrema derecha», ha apuntado. Cladera también ha considerado acertada la decisión del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones a julio para «revalidar» y hacer de «dique contención a la derecha y extrema derecha para parar el tsunami».

Sobre la posibilidad de que sea Francina Armengol la elegida como candidata del PSIB al Congreso, Cladera ha dicho que es una gran líder y presidenta, «la mejora de esta tierra», y considera que «tiene derecho a decidir, haga lo que haga». Cladera también considera que el PP y Vox tendrán que gobernar juntos y lamenta que la sociedad balear tenga que ver políticas de extrema derecha. «Me preocupa que la ciudadana no lo haya visto antes», ha asegurado, y ha dicho que los 'populares' evitarán pactar con Vox antes de las generales. Sobre esto, cabe decir que el PP tiene posibilidades de gobernar en minoría en el Consell y puede apoyarse en los dos consellers electos del PI, por lo que no depende tanto de Vox.

Durante la rueda de prensa posterior a la ejecutiva, Cladera ha insistido en que el PSIB es el partido que mejor representa a la sociedad mallorquina, aunque no se haya visto reflejado en las elecciones. «El PSIB se mantiene con la misma fortaleza de 2019, pero no podemos revalidar porque no tenemos al resto de socios ni hemos aumentado en votos», ha comentado, reiterando que solamente han perdido un escaño en el Consell y que, aun así, han ganado 2.100 votos con respecto a las últimas elecciones.

Por otra parte, Cladera ha admitido que pese a tener implantación en 44 municipios de Mallorca, con 144 regidores, de los cuales han perdido una decena con respecto a hace cuatro años. Además, sentido que su partido haya perdido grandes alcaldías, como Calvià o Marratxí. «Trabajamos en posibles pactos en unos 20 municipios para entrar a gobernar. Intentaremos salvar el máximo poder municipal», ha concluido.