El futuro Govern tendrá entre diez y doce consellerías todavía por definir

El futuro Govern tendrá entre diez y doce consellerías aunque, en la reunión negociadora de este martes no se tomó una decisión al respecto. PSIB, Més y Podemos sí asumieron que algunas de las diez actuales tendrán que desdoblarse y que será preciso cambiar de ubicación algunas áreas. De todo eso se hablará este jueves con más profundidad. Este miércoles no está prevista ninguna reunión.

La de este martes –que se celebró como la del lunes en la Conselleria de Presidència– sirvió para «abrir el debate sobre el organigrama» y para cerrar cuatro cuestiones que Més tenía especial intención en clarificar. Tres tienen que ver con la política lingüística o, más concretamente, con la utilización del catalán en diversos sectores, por ejemplo en el comercio. Més también reclama, y se acepta, un canon municipal sobre residuos sólidos.

«Estamos de acuerdo en todo», dijeron desde el PSIB y corroboraron desde Podemos. Més, como los otros dos partidos, plantean la hipótesis de un gobierno tripartito o de coalición a tres, aunque ninguna de las fuentes informantes se atrevieron a decir qué departamentos querrían gestionar.

Desde Més se indicó que su voluntad es participar en el Govern aunque eso dependerá de que el programa y el organigrama posterior recoja sus iniciales peticiones de clarificar la financiación de las Islas y de que haya dinero para inversiones en el ferrocarril.

Ninguno de los cabezas de lista participa en esta tanda de negociaciones. Tampoco se ha decidido todavía cuando se escenificará el acuerdo de firma formal. Es previsible que lleve la firma de tres mujeres (la presidenta del Govern y secretaria general del PSIB, Francina Armengol; la vicepresidenta en funciones y coordinadora de Més, Bel Busquets, y la secretaria general de Podemos, Mae de la Concha), lo que visibilizará más la relevancia de las mujeres en la política balear. Ni Gent per Formentera ni Més per Menorca (que firmaron los pactos de 2015) participan en las reuniones.

Paralelamente, se está reuniendo la ‘mesa’ de negociación sobre el Consell de Mallorca. El punto más relevante en esta instancia es cómo se afronta la cuestión de las carreteras.

La semana próxima se constituirá, previsiblemente, el pleno del Parlament surgido de las elecciones del 26 de mayo. Fuentes de la negociación dijeron este martes que no se había puesto ningún nombre sobre la mesa para presidir la Cámara aunque no se descarta que sea para Miquel Ensenyat, de Més per Mallorca.

Militantes de Més

La militancia de Més, y no solo los dirigentes del partido, tendrán la última palabra sobre los acuerdos de gobernabilidad que ahora están debatiendo. «Por supuesto que haremos una asamblea», en la que se dará voz y voto a los afiliados, indicó Lluís Apesteguía, miembro de la ejecutiva. Cabe también la posibilidad de que los ecosoberanistas adelanten la asamblea general –su congreso–, prevista para marzo de 2020, pero todavía no se ha tomado una decisión firme sobre esta cuestión.