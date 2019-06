PSOE, Bloc y PI resuelven suscribir de nuevo el pacto de centro izquierda en Felanitx

El tripartido que ha gobernado el Ajuntament de Felanitx esta legislatura continuará los próximos cuatro años. Eso sí, con el cambio de algunos actores. El Bloc no tendrá alcaldía, que será compartida entre Jaume Monserrat (PI) los dos primeros años y Xisco Duarte (PSOE). Miquel Lluís Mestre, del Bloc, será el primer teniente de alcalde los cuatro años.

El lunes por la noche, los comités de los tres partidos dieron el visto bueno al acuerdo y, este martes por la tarde, frente a las puertas de la Casa de Cultura, Jaume Monserrat (PI), Xisco Duarte (PSOE) e Isabel Montero (Bloc) se dieron un fuerte apretón de manos después de haber firmado el acuerdo.

El documento aprobado, además de los 15 principales ejes programáticos a desarrollar, estipula las áreas que gestionará cada uno de los nueve regidores del nuevo equipo de gobierno.

Además del reparto de cargos y las áreas a gestionar, la parte principal del acuerdo es el programa a ejecutar. Los 15 ejes principales son la adquisición de los terrenos para la nueva escuela pública; la segunda fase del Hospici; la aprobación del Plan General de Urbanismo; mejorar la red de agua potable; la pista de atletismo; la Deixalleria; la reforma del Auditori; mejorar aceras y carril bici en la ronda Nadal Batle de Portocolom; construir un albergue social; participar activamente en el proyecto es Sindicat o finalizar la plaza de Cas Concos, entre otras.

Los tres portavoces, Jaume Monserrat, Xisco Duarte y Miquel Lluís Mestre expresaron este martes su satisfacción por poder reeditar este pacto y «dar continuidad y consolidar un proyecto empezado hace cuatro años». Monserrat (PI) explicó que rechazaron los cuatro años de alcaldía ofrecidos por el PP, «porque la petición del Comité Local era intentar reeditar el pacto y no pactar con Vox». Así que no era viable el pacto con el PP al no sumar la mayoría suficiente.

En la oposición quedará el PP con 6 concejales y Vox y Unides Podem con uno cada uno.