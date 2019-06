PSIB, Podemos y MÉS acuerdan pedir una ley estatal para limitar el precio del alquiler

Las negociaciones para formar un pacto de Govern entre PSIB, MÉS y Podemos avanzan, después de que miembros de la cúpula de cada partido se hayan reunido este lunes en un encuentro que ha durado algo más de tres horas y en la que se han terminado de perfilar los acuerdos programáticos, y que pasan por reclamar al estado una ley que ampare la voluntad de los partidos autonómicos respecto al establecimiento de un tope a los precios del alquiler.

«Necesitamos una normativa que desde el Estado nos ampare para llevar a cabo algo que los tres partidos llevábamos en el programa», han informado fuentes próximas a la negociación. Concretamente, se trata de la voluntad de establecer un tope a los precios del alquiler en Baleares, algo que, de no tener una ley estatal que lo ampare, podría tener dificultades para llevarse a cabo.

Por otra parte, desde MÉS sienten que sus dos «líneas rojas» para el establecimiento de un pacto se han incluido en la negociación. En concreto, los ecosoberanistas apuntan a un acuerdo para seguir reivindicando una mejora en la financiación de las estructuras de saneamiento --que incluiría la nueva depuradora de Palma-- con fondos que sean 100 por cien del estado.

Asimismo, los cargos de senador autonómico y la presidencia del Parlament, algo que desde MÉS reivindicaban para partidos diferentes al PSOE, son temas que se abordarán al final de las negociaciones, aunque «parece que hay una voluntad del PSOE para que así sea», han apuntado fuentes próximas a la negociación.

Por otra parte, quedan algunos temas pendientes cuya redacción necesita «acabar de ser perfilada», como la regulación del todo incluido o la regulación de la protección institucional en el tema de la lengua.

Los tres partidos apuntan a que si bien se necesita acabar de perfilar la redacción de estos puntos, parece que no hay ningún punto que supondrá la dificultad de formar un pacto para el nuevo Govern. «Prácticamente está cerrado el acuerdo programático, no creo que haya ningún punto que no nos permita llegar a un entendimiento para la formación de Govern», ha expresado Pilar Costa en declaraciones a Europa Press.

Las reuniones seguirán este martes y está previsto que sean diarias, y se espera que en la próxima reunión ya se pueda hablar del organigrama político que conformará el Govern.