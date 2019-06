PSIB, Més y Podemos estudiarán el fin de semana un documento programático y si hay acuerdo abordarán el organigrama

PSIB, Més y Podemos estudiarán este fin de semana un documento programático de cara a un nuevo pacto para formar Govern y, si este texto recibe el visto bueno de todos los interlocutores, comenzarán a hablar del organigrama del Ejecutivo a partir del lunes.

Los equipos negociadores han salido de la última reunión de este viernes con un documento fruto de la puesta en común de los programas electorales de los tres partidos. Este texto no incluye nada relacionado con la composición del Ejecutivo.

Los representantes políticos han acordado darse este fin de semana para estudiar el documento y volverán a citarse el lunes para ver si hay un principio de acuerdo.

El documento incluye medidas planteadas por los distintos partidos en campaña, como políticas en materia de educación, vivienda, salud y otros ámbitos. Algunos ejemplos son mejoras para la etapa educativa 0-3, la creación de un observatorio para controlar los precios de la vivienda e impulsar la promoción de viviendas de protección oficial.

Si el documento no consiguiera el visto bueno de los equipos, se seguirá negociando para modificarlo, pero si obtiene luz verde por parte de todos los partidos, se pasará a hablar del organigrama del Govern.

En las elecciones del pasado 26 de mayo, los socialistas consiguieron ganar por primera vez en Baleares, lo que abre la puerta a que Francina Armengol continúe gobernando en las Islas, ya que la mayoría absoluta en el Parlament se obtiene con 30 diputados.

Los partidos de izquierdas superaran esta cifra con los escaños del PSIB-PSOE (19), Més per Mallorca (4), Unidas Podemos (6), Més per Menorca (2) y Gent per Formentera (1).

En la misma noche electoral, Armengol se mostró confiada en lograr un nuevo pacto progresista en el Govern, puesto que «la izquierda suma en esta Comunidad más de la mayoría absoluta», recordó.