Més exige cambios en el segundo cinturón y limitar los cruceros para pactar en Palma

Més exige cambios en el segundo cinturón y limitar los cruceros para apoyar un acuerdo de gobierno en Cort. Se trata de dos de los requisitos que el portavoz de Més per Palma y alcalde en funciones, Antoni Noguera, ha hecho públicas este miércoles en su perfil de Facebook.

No obstante, también ha dejado claro que apoyarán la investidura de José Hila como alcalde de Ciutat, aunque si no arranca estos dos compromisos de las candidatas del PSIB-PSOE al Govern y al Consell de Mallorca, Francina Armengol y Catalina Cladera, no suscribirá un pacto de gobierno en el Ajuntament de Palma.

Noguera ha precisado que son medidas que dependen de otras instituciones, por lo que ha hecho un llamamiento directamente a las candidatas del PSIB-PSOE al Govern, Francina Armengol, y al Consell de Mallorca, Catalina Cladera.

En el caso de las modificaciones en el segundo cinturón, el ecosoberanista ha reclamado que se elimine del segundo cinturón el tramo 5 (Son Sardina) y pacificar el 1 (Coll d'en Rebassa). En este sentido, ha expuesto que es necesario que Cladera se comprometa a realizar estas modificaciones para firmar un acuerdo de gobierno con el PSOE y Podemos en Palma.

«El PSOE del Consell de Mallorca y del Govern deben tener claro que hay cuestiones en nuestra ciudad que son competencia de otras instituciones y que son claves para los acuerdos de gobierno y el modelo de ciudad», ha señalado.

En relación a los cruceros, ha explicado que Armengol debe comprometerse a fijar un techo sobre el número de embarcaciones que cada día pueden visitar la capital balear. Aunque en la reunión celebrada el martes entre Més, PSOE y Podemos se acordó fijar este techo, Noguera ha solicitado el compromiso de la presidenta del Govern, ya que depende de ella y de Autoritat Portuària.

«Hemos de incluir en los acuerdos de gobierno del Govern balear cuestiones acordadas ya en Palma, como el techo de los cruceros y la limitación del precio del alquiler en zonas de emergencia habitacional», ha expuesto.

El portavoz de Més en Cort también ha pedido que el Gobierno central pague íntegramente la nueva depuradora de Palma. Además, ha precisado que «es necesario un frente común de los partidos de izquierdas para exigir al Estado la derogación de la Ley Montoro, que es el principal problema de los ayuntamientos». «Hace falta valentía», ha concluido Noguera.