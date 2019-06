Bel Busquets asegura que Més no dará un «cheque en blanco» al PSIB a la hora de negociar pactos

La portavoz de la formación Més per Mallorca, Bel Busquets, ha asegurado que su formación no dará un «cheque en blanco» al PSIB-PSOE a la hora de negociar los pactos para formar gobierno en Baleares.

«Para negociar un pacto de progreso, Més es imprescindible» ha dicho Busquets en declaraciones recogidas por IB3, que ha añadido que su formación ya «había anunciado que apostaría por un gobierno de progreso aunque sin ningún cheque en blanco».

«Vamos a formar un gobierno donde MÉS se sienta cómodo y donde haya una representatividad» de los resultados de las pasadas elecciones del 26 de mayo, ha explicado Busquets.

En los pasados comicios autonómicos, el PSIB-PSOE obtuvo 19 diputados, el PP 16, Unidas Podemos seis, Ciudadanos cinco, Més per Mallorca cuatro, Més per Menorca dos, Vox y El PI, tres cada uno; y Gent per Formentera, uno, del total de los 59 escaños del hemiciclo balear.