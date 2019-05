La Mesa del Congreso deja a JxCat sin grupo parlamentario

La Mesa del Congreso ha dado este jueves el visto bueno a la constitución de los ocho grupos parlamentarios que funcionarán durante la XIII Legislatura, enviando a JxCat al Grupo Mixto al constatar que no cumplía los requisitos para crear uno en solitario.

Es decir, no cumplían con el requisito de tener 15 diputados y tampoco la vía alternativa de sumar el 15% de los votos en las cuatro circunscripciones a las que concurrieron en las elecciones generales del pasado 28 de abril, según ha confirmado la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, en rueda de prensa en el Congreso.

Por tanto, el órgano rector de la Cámara ha rechazado por unanimidad a Junts la posibilidad de constituirse como grupo propio, por lo que formará parte del Grupo Mixto junto a Bildu, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria.

Asimismo, la Mesa del Congreso también ha rechazado una solicitud que el partido que lidera Carles Puigdemont apoyada por EH Bildu para que se ampliara el plazo para la constitución de los grupos. Los solicitantes argumentaban que la suspensión de los diputados presos generaba «inseguridad jurídica», una tesis que ha sido rechazada por el órgano de gobierno que considera que Junts no cumpliría los requisitos tampoco en el caso de que no se hubiera suspendido a tres de sus diputados.

Además de recordar que el plazo ya fue objeto de una primera ampliación --inicialmente el registro de los grupos tenía que haberse realizado a más tardar el lunes pero se les dio de margen hasta el miércoles--, la Mesa ha tenido en cuenta que ERC, también afectada por la suspensión, en su caso de Oriol Junqueras, no alegó ninguna «inseguridad jurídica».

Es más, según ha explicado Batet, ERC, que primero registró un escrito para constituirse como grupo por la vía de los 15 diputados incluyendo a Junqueras, presentó después otro, ya sin el líder del partido (es decir, con 14 parlamentarios) para tener grupo por la vía del 15% de los votos en todas las circunscripciones en las que se presentaban.

Así las cosas, han quedado constituidos los grupos del PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Vox, todos ellos por superar los 15 escaños. La Mesa ha avalado el de ERC, que ahora se denomina 'Grupo Republicano', y el del PNV, con su tradicional adjetivo de 'Grupo Vasco', por superar los cinco diputados y además el 15% en todas las circunscripciones en las que concurrieron.

Los diputados no adscritos a estos grupos han sido enviados al Mixto, que quedará integrado por seis formaciones y 17 diputados: Junts (7 diputados, con tres suspendidos en sus funciones por estar en prisión preventiva), EH Bildu (cuatro), Coalición Canaria (dos), Unión del Pueblo Navarro (dos), Compromís (uno) y el Partido Regionalista de Cantabria (uno).

LAS VENTAJAS DE TENER GRUPO

Tener grupo propio supone grandes ventajas políticas, económicas y de medios. Quien lo constituye tiene garantizada su representación en todas las comisiones parlamentarias, en la Diputación Permanente y voz propia en la Junta de Portavoces y capacidad para intervenir en todos los debates en igualdad de condiciones; mientras que dentro del Grupo Mixto hay que repartirse tiempos de intervención y asientos en las comisiones.

En las sesiones de control, tener grupo propio posibilita entrar en los cupos de preguntas e interpelaciones al Gobierno, así como ventajas a la hora de incluir sus proposiciones no de ley en los plenos, pero en el Grupo Mixto todo ese 'pedazo de tarta' debe distribuirse a partes iguales.

En el plano económico, por ejemplo, durante la anterior legislatura las fuerzas políticas que se constituyeron en grupo recibieron en el Congreso una subvención fija de 28.597,08 euros mensuales y otra variable, en función del número de diputados componían el grupo, que ascendía a unos 1.645,49 euros mensuales por escaño. El sistema en el Senado es idéntico, aunque varían las cantidades.

Además, sólo habiendo conseguido grupo parlamentario propio se puede acceder al cobro de las subvenciones por envío gratuito de propaganda electoral durante la campaña. Y las ventajas se prolongan para las siguientes elecciones, porque los que ahora lo consigan tendrán opción a presencia en los futuros debates electorales y planes de cobertura informativa de los medios públicos.

Por otra parte, en esta legislatura los grupos parlamentarios han visto mejorado el ratio de asistentes que les corresponden en función de número de diputados que tengan. En concreto, este ratio se ha aumentado del 0,77 que había en la pasada legislatura a un 0,90, lo que supondría superar los 300 asistentes.

En la legislatura de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, con Jesús Posada en la Presidencia del Congreso, había 205 asistentes; en la conocida como legislatura 'corta' --apenas duró seis meses--, la Mesa presidida por el exlehendakari Patxi López incrementó esa cifra hasta los 235 y en la recién terminada, con Ana Pastor al frente de la Cámara, se añadieron 36 más hasta llegar a los 271 asistentes.

En todo caso, además de los asistentes para los grupos, tanto la presidenta del Congreso como los demás miembros de la Mesa (cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios) y los presidentes de comisiones contarán también con sus propios colaboradores. Así, en la pasada legislatura, Ana Pastor disponía de un equipo de cuatro personas, los miembros de la Mesa tenían asignados dos asistentes cada uno y los presidentes de comisión, uno cada uno.

Tras la reunión de la Mesa, la vicepresidenta primera del Congreso, Ana Pastor, ha comparecido para dejar constancia de la negativa de su grupo a que Junts pudiera constituir su propio grupo, mientras que, desde Ciudadanos, el vicepresidente cuarto, Ignacio Prendes, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que haya habido «unanimidad» para frenar la intención de los independentistas de que «se torciera el Reglamento» a su favor.

En este contexto, ha aprovechado para recordar que al inicio de la anterior legislatura el PDeCAT ya intentó tener grupo propio estando en una situación similar a la de ahora, es decir, sin cumplir los requisitos que fijan las normas de la Cámara.

Entonces sólo Ciudadanos se opuso expresamente, mientras que el PP y PSOE estuvieron a punto permitirles tener grupo propio, pero finalmente se abstuvieron porque, justo cuando se dilucidaba el futuro de sus ocho diputados, el Parlament aprobó una resolución para impulsar un proceso constituyente. Unidas Podemos, que ha votado en contra de concederles grupo, se abstuvo en 2016.

Prendes también ha explicado que ha defendido, sin éxito, que la Mesa no permitiese al PNV constituir su grupo parlamentario con el ya tradicional nombre de 'Grupo Vasco EAJ-PNV'. Desde Ciudadanos, consideran que definirse como «grupo vasco» es una fórmula que excluye a los diputados vascos de otros partidos y una falta de respeto a sus votantes.

FALTA EL MAPA DE ESCAÑOS

En su reunión de este jueves, la Mesa del Congreso también ha dado el visto bueno al acuerdo unánime que previamente habían alcanzado los grupos parlamentarios sobre el reparto de despachos en la Cámara para esta legislatura.

Lo que aún no se ha cerrado es un acuerdo sobre qué parte del hemiciclo ocupará cada partido, un reparto que está supeditado a la constitución de los grupos parlamentarios que ha tenido lugar este jueves. En cualquier caso, Batet ha remarcado que no se trata de un asunto «urgente» porque no se prevé un Pleno para la próxima semana. «Hay tiempo», ha apuntado.