Un sector de Més plantea no entrar en el Govern y apoyarlo desde fuera

Una parte de Més per Mallorca se ha mostrado partidaria de que la formación no entre en los nuevos ejecutivos autonómico e insular y apoyarlos desde fuera, como hizo Podemos la anterior legislatura con el Govern.

En una reunión que cargos ‘ecosoberanistas’ mantuvieron este miércoles, algunas voces se decantaron por esta posibilidad, si bien todavía no se ha trasladado a los órganos internos y no está ni mucho menos tomada. En cualquier caso, «no se ha decidido ni que estaremos ni que no estaremos», indican.

En lo que sí coinciden los dirigentes de Més es en expresar su malestar hacia el PSIB, que todavía no se han dirigido a ellos para solicitarles una reunión y empezar a negociar las condiciones de unos nuevos Acords pel Canvi.

En Més sospechan que los socialistas todavía no les han citado porque, según les han dicho informalmente, estarían a la espera del visto bueno de Pedro Sánchez, que justo acaba de iniciar los contactos con Ciudadanos y Podemos en vistas a reunir los apoyos necesarios para ser investido presidente del Gobierno. Si no es por esta razón, insisten, no entienden por qué el PSIB no se ha puesto en seguida manos a la obra para iniciar las negociaciones. Ante esta situación, ellos pedirán la reunión.

De hecho, aseguran en Més, el único contacto que oficialmente se ha producido con el PSIB desde la celebración de las elecciones fue la llamada del candidato Miquel Ensenyat a Francina Armengol para felicitarla por su victoria.

Los ‘ecosoberanistas’ aseguran asimismo que de momento tampoco han hablado con Podemos, que creen que igual que el PSIB está a la espera del desenlace de las negociaciones a nivel estatal.

Més per Mallorca celebrará este viernes una asamblea en Inca. Analizarán los resultados del 26-M y comenzarán a hablar de nuevas alianzas.