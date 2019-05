PxE: «Lo sucedido con el recuento de votos en Ibiza es de república bananera»

El candidato de Proposta per Eivissa (PxE) al Ayuntamiento de Ibiza, Antoni Roldán, ha tildado este miércoles de «república bananera» el error registrado en el vuelco de votos que inicialmente había dado la victoria al PP.

«No puede ocurrir en el siglo XXI y en un país como España. No puede ocurrir que dos días después digan estas cosas. No puede ocurrir, pero ha pasado», ha manifestado. Roldán ha explicado que deja de creer «en el sistema electoral, por lo menos, en el sistema informático» porque no puede «más».

Roldán ha dicho también que no han perdido ningún concejal porque no los tenían y «la realidad es que existía un error y esa realidad es la que es».

PxE ha perdido a los dos concejales asignados el pasado domingo, quedándose fuera de la corporación municipal. El candidato ha afirmado que vieron «alguna cosa rara» en los votos, en relación a las diferencias registradas con el Parlament, pero nunca se pudieron imaginar un error así.

Sus encuestas, ha reiterado, les daban entre dos y tres concejales y, por ello, no les sorprendieron los resultados iniciales del domingo.

«Sólo se puede felicitar a Rafa Ruiz, que es quien ha ganado, y no pasa nada. La vida sigue», ha dicho, recordando que confían en seguir siendo en Sant Antoni la clave para decantar el gobierno hacia PP o PSOE.

«Torres es decisivo en Sant Antoni y hay que estar con él para lo que quiera y necesite», ha concluido.