El PSIB-PSOE gana las elecciones autonómicas entre los baleares residentes en el extranjero

El PSIB-PSOE ha ganado las elecciones autonómicas entre los baleares residentes en el extranjero, tras el recuento de votos CERA que ha realizado la Junta Electoral en el Parlament este miércoles. En concreto, los socialistas han obtenido 192 votos, frente a los 86 del PP.

Por islas, el PSIB-PSOE ha logrado 153 sufragios en Mallorca, 20 en Menorca y 19 en Ibiza. El PP ha obtenido 72, en Menorca 10 y en Ibiza cuatro. Por su parte, Ciudadanos ha lograd 84 en Mallorca, siete en Menorca y cuatro en Ibiza. Vox ha conseguido 57 en Mallorca, tres en Menorca y dos en Ibiza. Podemos 102 en Mallorca, 19 en Menorca y cinco en Ibiza. El PI 18 en Mallorca y Més 77 en Mallorca y ocho Menorca.

La Junta Electoral trasladará ahora estos datos al Govern, ya que las competencias de estos comicios son de la CAIB.

Cabe precisar que estos resultados no alteran la asignación de diputados en el Parlament balear. Los socialistas ganaron las elecciones y obtuvieron 19 diputados, el PP 16, Unidas Podemos seis, Ciudadanos cinco, Més per Mallorca cuatro, el PI tres, Vox tres, Més per Menorca dos y Gent per Formentera uno.

Respecto a los problemas en el recuento de votos en las elecciones municipales, como por ejemplo en el Ajuntament de Ibiza, se trata de una cuestión que debe resolver la Junta Electoral de cada zona.