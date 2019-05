El PSIB quiere el área económica y turística del próximo Govern

El próximo Govern tendrá un macrodepartamento que gestionará las áreas de economía y turismo (quizá, también, todas o algunas de las competencias de Treball) y que controlará directamente el PSIB. Podrá tener, o no, el rango de vicepresidencia económica –también el equivalente a una viceconselleria, que ahora no está contemplada– pero, en cualquier caso, no nacería desde cero.

Hace tiempo que el PSIB analiza este modelo y ya es conocido por representantes del sector económico y sindical de las Islas. Si la persona elegida para dirigir este departamento fuera el actual conseller de Treball en funciones, Iago Negueruela (de no dar el salto a la política estatal), no sorprendería a nadie en el partido. Ni tampoco fuera de este ámbito.

«Todo eso son especulaciones e interpretaciones, no hay nada decidido y ni siquiera se han abierto las negociaciones», dijeron desde el partido socialista a este diario, precisando que «vamos a ser muy respetuosos con los tiempos y primero hablaremos de proyecto».



La tutela por el PSIB de este departamento no implica que el resto de grupos sean ajenos. Tampoco que se mantenga alguna estructura con las funciones habituales de la Conselleria de Treball ni que ésta desaparezca del organigrama. Isabel Castro, directora general de Treball, es una de las diputadas electas del PSIB.

Lo que parece más decidido es que Turisme incluya otras áreas. De hecho, las competencias turísticas serán asumidas por los consells de cada Isla. La directora general en funciones de Turismo del Gobierno estatal, Bel Oliver, ha expresado su deseo de continuar en el puesto si así se acuerda después de que Pedro Sánchez sea elegido presidente.

Eso no quiere decir que Oliver, si fuera ‘reclamada’, no regresaría a las islas pero ahora mismo es un interlocutor aceptado por el sector turístico.

Hace cuatro años, el PSIB ya intentó gestionar la política turística pero, finalmente, tuvo que cederla a Més que, entonces, tenía un papel más determinante que ahora. Con el nuevo esquema, se desgajaría del área económico-turística, la innovación y las nuevas tecnologías, que ahora lleva Més.

Presidencia del Parlament

La Conselleria de Turisme no fue el único departamento que tuvo que ceder el PSIB hace cuatro años durante la fase de negociaciones. De hecho, este asunto causó más de una fricción. Fue el entonces diputado de Més David Abril quien más empeño puso en que Més llevara Turisme, que parecía un departamento a la medida de Bel Oliver. El PSIB también cedió entonces la presidencia del Parlament, un puesto con el que contaba Vicenç Thomàs y que fue para Xelo Huertas, entonces de Podemos.