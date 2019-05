Tomeu Mulet, del PP, está dispuesto a «cualquier pacto que sea bueno para Sineu»

En Sineu, tan grande es la alegría en las filas del PP, la lista más votada en las elecciones de este domingo, como tremenda la decepción en Gent x Sineu, que ha gobernado estos últimos cuatro años gracias a un pacto con El PI que no podrá reeditar, puesto que por una parte los de Jaume Font no se han presentado, y la agrupación municipalista ha perdido un concejal respecto a 2015, a pesar de haber logrado 30 votos más.

Tomeu Mulet, candidato del PP, se ha mostrado confiado en que, por ser la lista más votada esta vez, logrando dos concejales más que en 2015, «tenemos muchas opciones de poder optar a la Alcaldía; ahora habrá que hablar y aceptaremos cualquier pacto que sea bueno para el pueblo», señala. La buena relación con el concejal de Ciudadanos, Pere Joan Jaume, quien años atrás fue alcalde por el PP, podría facilitar un cambio de rumbo político en Sineu, que volvería a estar gobernado por la derecha tras un paréntesis de cuatro años.

Por su parte, el actual alcalde, Miquel Gelabert, no oculta la decepción de la agrupación municipalista Gent per Sineu (GxS) por perder un concejal por la mínima. «Nos quedamos a solo 4 votos del quinto concejal, ahora vamos a reunir a la asamblea y decididiremos cuál es el camino a seguir; nosotros funcionamos de manera asamblearia, yo no tengo potestad de decidir sobre pactos», explica Gelabert.

Las opciones de GxS no están cerradas del todo. Un pacto con el concejal del PSOE y el que ha obtenido Cs aún le permitiría gobernar. Todo depende de lo que decida el partido menos votado, con 156 votos.