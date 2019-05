Víctor Martí: «Somos un partido diminuto de Binissalem que ha tenido suerte»

Hace un año, cuando alcanzó la Alcaldía en una jugada política estratégica que dejó heridos a Més y al PSOE pero también al PP, que hasta entonces se negaban a pactar con usted le pregunté: ¿Usted es la novia que nadie quería tener? Me respondió: «Soy la novia que nadie quería pero todos rondaban». UxB pasa de 2 a 5 regidores y se convierte en la lista más votada.

Ya no necesita quién le ronde. ¿Gobernará en minoría?

—Se puede gobernar en minoría, pero no sé qué haremos. Estamos abiertos a todo el mundo, lo que es bueno para el pueblo es bueno para nosotros. Hablaremos con todos.

¿Incluso con sus exsocios del PP que le dejaron gobernando con solo dos concejales?

—Eso es muy ‘heavy’, no puedo decir que no... Estamos abiertos a todo pero con el PP antes había una mala relación y con lo que me han hecho aún es peor. El pueblo les ha castigado. La gente no es tonta. Esto es un pueblo de 9.000 habitantes donde todo el mundo se conoce.

Hoy usted es el gran protagonista...

—¿Por qué?

¿Porque ha arrasado en las urnas?

—Hemos tenido buenos resultados. UxB somos un partido diminuto que ha tenido suerte. Hemos hecho lo que sabemos hacer, trabajar, dar soluciones y disculparnos si no sabíamos hacer más.