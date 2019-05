El PP de Alaró debe su victoria a «haber estado a pie de calle»

Llorenç Perelló será sin duda el próximo alcalde de Alaró, tras lograr este domingo una mayoría absoluta histórica para el PP, que obtiene ocho concejales y relega a la oposición a PSOE y Més, quienes han gobernado estos cuatro años con un pacto de izquierdas.

A sus 26 años, licenciado en Derecho y en Filología Catalana, Perelló se convertirá en el alcalde más joven de Baleares. Es el primer sorprendido por esta sonada victoria en Alaró. «Esperábamos tener 6 o 7 concejales, pero no imaginábamos estos resultados (8 de 13)», asegura. La receta para lograr este amplio respaldo de los alaroners es, según Perelló, «que hemos estado a pie de calle estos cuatro años, solucionando problemas a los vecinos que parte del equipo de gobierno no resolvía porque teníamos un alcalde que estaba más en Palma que en el pueblo; y de hecho los partidos de izquierdas han tenido más votos en las autonómicas que en las municipales, nos han votado 1.395 personas que no son todas del PP».

A pesar de su juventud, Perelló no es un recién llegado. «Desde los 14 años solo me he perdido dos plenos; siempre recortaba las noticias de Alaró de los periódicos, hacía que mis padres me llevaran a los mítines... soy un friki de la política», bromea. Los ejes básicos del programa del PP serán mejorar la movilidad, los aparcamientos, el tanatorio y construir el centro de día para mayores, «que son las principales demandas de los vecinos». En el día a día, asegura que continuará «a pie de calle» y que si los intereses del PP topan con los de Alaró «nos encontrará de frente».