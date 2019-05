El PSIB-PSOE no necesita a Més per Menorca para gobernar

El PSIB-PSOE empezará a negociar en los próximos días los pactos de gobierno en las principales instituciones de Baleares. No obstante, los buenos resultados obtenidos en las elecciones autonómicas de este domingo dibujan un panorama bastante fácil para los socialistas.

En concreto, la candidatura liderada por Francina Armengol ha logrado 19 diputados, que con el de GxF+PSIB-PSOE+EUIB suman 20, por lo que le basta con los seis diputados de Unidas Podemos y los cuatro de Més per Mallorca para alcanzar los 30 que dan la mayoría absoluta.

De este modo, los socialistas pueden prescindir de Més per Menorca par formar gobierno. Precisamente, esta formación política propició más de un dolor de cabeza a Armengol la pasada legislatura, ya que incluso decidieron abandonar el pacto de gobierno, tras la dimisión de la consellera Ruth Mateu, por los polémicos contratos al que fue jefe de campaña de Més per Mallorca, Jaume Garau.

La candidata socialista al Govern ya ha hablado por teléfono con los número uno de Més per Mallorca y Unidas Podemos, Miquel Ensenyat y Juan Pedro Yllanes, respectivamente. No obstante, fuentes socialistas aseguran que aún no han hablado de pactos.

Aunque lo lógico es que los socialistas reclamen la presidencia de las tres instituciones, desde el partido tampoco lo han querido confirmar. Es evidente que la presidencia del Govern volverá a ser para Armengol y la alcaldía de Palma para José Hila. Tampoco han desvelado si cada institución se negociará de forma independiente o de forma conjunta.

La única posibilidad es que cedan la presidencia del Consell de Mallorca, aunque la cabeza de lista socialista, Catalina Cladera, aseguró durante la campaña electoral que no lo harían.

Desde el PSIB-PSOE insisten en que lo importante es negociar en base a programas de gobierno y a dar continuidad a las políticas iniciadas durante la pasada legislatura. En este sentido, el acceso a la vivienda, la movilidad y las políticas de cambio climático son algunos de los que girarán las negociaciones.