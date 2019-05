Actúa se queda muy lejos de los resultados esperados y suma poco más de 800 votos

Actúa no consiguió unos buenos resultados electorales y se quedó muy lejos de ser, ni tan siquiera, mediocres. Actúa Baleares, vía Twitter, señaló que «toca trabajar para frenar el fascismo de Vox. Han entrado en las instituciones con resultados muy preocupantes».

Eduardo Sánchez, coordinador del partido y candidato número dos al Parlament, explicó que «es una pena que no podamos traducir en mejores números tanto apoyo, cariño, ilusión y respeto de tantas buenas personas. Actúa ha venido para quedarse, partimos de los malos resultados hechos, y del grupo humano de valor incalculable que también hemos hecho».

Guillermo Amengual, número dos de la candidatura al Ayuntamiento de Palma y portavoz del partido en la ciudad, explicó que «el primer dato a tener en cuenta: un 50 % de los ciudadanos no han ejercido su derecho a voto. Dice mucho del nivel de enfado con los representantes políticos y la forma de hacer política. Actúa Baleares trabajará para que los ciudadanos recuperen la ilusión por votar».

De igual manera, Amengual no tuvo ningún problema para reconocer que el resultado no había sido el esperado. «Gracias a todas las personas que han decidido mostrar su apoyo a Actúa Balears. Para nosotros, a pesar de que el resultado no es ni mucho menos el esperado, nos da fuerza para seguir trabajando. Actúa llega para quedarse y a partir de mañana empezamos a trabajar», señaló el candidato número 2 de la formación al Ajuntamento de Palma y portavoz del partido en la capital.