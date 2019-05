Los socialistas se imponen en el Consell de Mallorca, con el 40,02 % del voto escrutado

El PSIB-PSOE gana por primera vez en la historia las elecciones en el Consell de Mallorca, con el 40,02 % del voto escrutado. La candidatura liderada por Catalina Cladera logra diez consellers, tres más que en 2015.

El PP sigue perdiendo votos y la candidatura del PP liderada por Llorenç Galmés consigue siete consellers, con el 10 % del voto escrutado, frente a los diez que tuvo en los comicios celebrados en el año 2015. No obstante, la caída no es tan espectacular como en las elecciones de 2015, cuando perdió nueve consellers respecto a 2011, cuando tuvo 19 representantes en el Consell de Mallorca y se mantiene como primera fuerza del centro derecha.

Més per Mallorca no rentabiliza la presidencia que ha ostentado estos cuatro años y pierde un conseller. Así, la lista encabezada por Bel Busquets solo consigue cuatro representantes, mientras que hace cuatro años Miquel Ensenyat tuvo seis. No obtante, son la tercera fuerza política de la institución insular.

Vox irrumpe en el Consell de Mallorca la primera vez que se presenta a las elecciones y la lista encabezada por Pedro Bestard logra tres consellers en la institución insular.

Unidas Podemos tampoco saca partido a la gestión realizada en el gobierno insular y la candidatura de Aurora Ribot pierde dos consellers respecto a los comicios celebrados en 2015, cuando tuvo cinco.

Ciudadanos también mejora su resultado y la candidatura liderada por Beatriz Camiña consigue tres consellers, uno más que en el pasado mandato, si se confirman estos datos cuando termine el escrutinio.

La lista del PI, encabezada por Xisca Mora,mantiene los tres consellers de hace cuatro años.

Con estos resultados, el pacto de izquierdas que gobierna en el Consell de Mallorca puede reeditarse, ya que PSIB-PSOE, Més y Unidas Podemos suman los 17 consellers que dan la mayoría absoluta.

En el Consell de Ibiza gana el PP con el 16 % escrutado

En el Consell de Ibiza gana el PP y logra seis conselleres, con el 16,01 % escrutado. La segunda posición es para el PSIB-PSOE, que mantiene los cuatro consellers que tenía. Por su parte, Unidas Podemos logra dos consellers y pierde uno, mientras que Ciudadanos entra con uno.

Con estos resultados el PP y Ciudadanos podrían gobernar si llegan a un acuerdo, ya que juntos suman los siete consellers que dan la mayoría absoluta.

En Formentera gana Gent per Formentera, pero pierde la mayoría absoluta por lo que para seguir gobernando tendría que pactar con los socialistas.