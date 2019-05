El PSOE conserva la alcaldía de Sevilla

El resultado de las elecciones municipales al Ayuntamiento de Sevilla propicia que el PSOE siga al frente de la institución. Las elecciones municipales del 26 de mayo se han saldado con una victoria del PSOE con el 39,29 por ciento de los votos y 13 concejales frente a los once logrados en 2015, con lo que el socialista Juan Espadas conservará previsiblemente la Alcaldía al haber caído el PP de 12 a ocho ediles, toda vez que Adelante Sevilla ha obtenido cuatro ediles, los mismos que Cs, y Vox ha irrumpido en la Corporación local con dos concejales.

Según la relación de candidaturas, en Sevilla capital concurrían las candidaturas municipales del Partido Contra el Maltrato Animal (Pacma), el PSOE con Juan Espadas como aspirante a revalidar la Alcaldía; AxSí con María del Mar Reyes de candidata; Cs con Álvaro Pimentel de candidato; Vox con María Cristina Peláez al frente; el Partido Renacimiento y Unión Europea con Juan Pedro Sarasúa de candidato; Por un Mundo más Justo con Lidia Medina como cabeza de lista; Adelante Sevilla con Susana Serrano (Podemos) de candidata; Avanzamos por Tí con Jaime González; Iniciativa Feminista con María Victoria Ramírez; el PP con Beltrán Pérez como aspirante a la Alcaldía; Contigo Más con Pablo Gañán como candidato; Actúa con Manuel Barrera como cabeza de lista; el Partido del Inmigrante en España con Nelly Hermesinda Claro; y la Falange Española de las Jons con Francisco Javier Morillo-Velarde Gallego, es decir 15 candidaturas en total.

El socialista Juan Espadas ha optado así a un segundo mandato después de que las elecciones municipales de 2015 se saldasen de nuevo con el PP como fuerza más votada, sin que el entonces alcalde popular Juan Ignacio Zoido lograse revalidar el poder. Y es que tras su histórica mayoría absoluta de 20 concejales de un total de 31 en los comicios municipales de 2011, en las elecciones locales de 2015 el PP bajó a 12 ediles y la corporación hispalense se fragmentó con la irrupción en la misma de Ciudadanos con tres concejales y Participa también con tres.

Al perder el PP su mayoría absoluta, y aunque el PSOE obtuvo once ediles al igual que en 2011, el socialista Juan Espadas fue investido como alcalde gracias al respaldo de los concejales de Participa e IU y comenzó a gobernar en solitario y franca minoría con once concejales de un total de 31. Con este escenario, Espadas ha gestionado el Ayuntamiento mediante diversos acuerdos con Participa, IU, Ciudadanos e incluso el PP, para lograr aprobar los presupuestos municipales gracias al respaldo o abstención de tales grupos, si bien en el caso de los presupuestos de 2019 los socialistas no lograron obtener apoyo alguno desde la oposición y el Consistorio hispalense funciona actualmente con los presupuestos de 2018 prorrogados.

El mandato ha estado marcado, además, por la salida de la esfera municipal del popular Juan Ignacio Zoido, quien comenzó a liderar la oposición en 2007, gobernó entre 2011 y 2015 con la mencionada mayoría absoluta de 20 concejales y finalmente dejó el Ayuntamiento para incorporarse al anterior Gobierno central del popular Mariano Rajoy como ministro de Interior.

Ha sido la primera vez, así, en la que el popular Beltrán Pérez ha concurrido como candidato a la Alcaldía, si bien Pérez acumula una larga trayectoria como concejal en el Ayuntamiento hispalense.

Es la primera ocasión, además, en la que el grueso de las fuerzas a la izquierda del PSOE han concurrido con una candidatura conjunta, la de Adelante Sevilla, después de que en 2015 no prosperase el intento inicial de conformar una lista electoral que aglutinase a los partidos políticos de la capital andaluza a la izquierda del PSOE. No obstante, Adelante Sevilla ha logrado cuatro ediles frente a los cinco que sumaban Participa e IU este último mandato.

Se ha estrenado igualmente como candidato por Ciudadanos Álvaro Pimentel, después de la crisis vivida en el seno del Grupo municipal de Cs al comunicar el partido a Javier Millán, portavoz municipal durante la mayor parte del mandato, que no repetiría como candidato a la Alcaldía, toda vez que Millán abandonó después la esfera municipal para incorporarse al nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs, y a su marcha le siguió la dimisión del concejal naranja Javier Moyano.

En cualquier caso, en la ciudad de Sevilla, con el 99,63% escrutado, el partido más votado en las elecciones municipales es el PSOE con el 39,29% de los votos y 13 concejales --dos más que en los comicios de 2015--, seguido del PP, con el 23,09% de los sufragios que le dan ocho ediles --cuatro menos que hace cuatro años--. La mayoría absoluta en el Ayuntamiento se sitúa en 16 concejales y el PSOE ha gobernado en minoría el último mandato.

Adelante Sevilla, la confluencia liderada por Podemos e IU, se sitúa en tercer lugar con el 14,11 por ciento de los votos y cuatro concejales, uno menos que los que sumaban por separado Participa (3) e IU (2) este último mandato. En cuanto a Ciudadanos, logra el 12,46 por ciento de los votos y cuatro ediles, uno más que en 2015, mientras Vox irrumpe en la corporación local con el 7,96% por ciento de los votos y dos concejales frente al 0,47% de respaldo de 2015, cuando no logró representación en el Ayuntamiento hispalense.