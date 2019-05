Victoria del PSIB y caída del PP en el Parlament balear. Así lo reflejan los resultados de las elecciones autonómicas en Baleares, con el 97% escrutado, que sitúan al PSIB como partido ganador con 19 diputados.

La segunda fuerza más votada es el PP con 16 diputados seguida de Unidas Podemos con 6, Ciudadanos con 5 diputados, Més per Mallorca 4, Vox 3, El Pi 3, Més per Menorca 2 y Gent per Formentera 1.

De esta manera, el PSIB necesitaría un pacto con el resto de partidos de izquierda para gobernar, ya que no tiene mayoría absoluta que se sitúa en los 30 diputados.

Tanto Unidas Podemos como Més per Mallorca han perdido diputados. Por su parte, Vox irrumpe en el Parlament.

En las pasada elecciones autonómicas, las de 2015, el bloque de izquierda obtuvo mayoría absoluta en el Parlament. La suma de PSIB (14), Podem (10) y Més (6) superó en todas las circunscripciones al Partido Popular, que se desplomó y obtuvo sólo 20 diputados, 10 menos de los necesarios para obtener la mayoría absoluta. Recordemos que en 2011, el PP consiguió 35 diputados, por lo que pudo gobernar con mayoría absoluta.

Reacciones

Ante estos resultados, la candidata del PSIB, Francina Armengol, se ha mostrado satisfecha y ha asegurado que se trata de una «victoria histórica».

Por su parte, el candidato del PP, Biel Company, no ha podido esconder su decepción.

Jorge Campos, candidato de Vox, estaba orgulloso de que su partido irrumpa en el Parlament balear con 3 diputados y ha asegurado que entran «con mucha fuerza».

Jaume Font, de El Pi, ha reconocido que esperaban unos resultados mejores.