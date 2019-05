Manuela Carmena pierde el Ayuntamiento de Madrid en favor del PP y anuncia que se va

Los resultados de las elecciones municipales en Madrid indican que Manuela Carmena no volverá a ser la alcaldesa. Carmena pierde el Gobierno del Ayuntamiento con un 31,21 % de los votos y 19 concejales, con el 88,4 % de los resultados escrutados, ya que no alcanzaría la mayoría absoluta con la suma de los 8 del PSOE (14,18 % de votos).

Carmena (cabeza de lista de Más Madrid) no podría gobernar según estos resultados provisionales con el apoyo del PSOE, ya que entre ambos partidos suman 27 ediles, frente a los 30 del conjunto de PP, Ciudadanos y Vox.

El PP es la segunda fuerza más votada con 15 concejales y un 23,69 % de los votos y Ciudadanos la tercera con 11 ediles y un 18,91 % de apoyos.

Vox entra por primera vez en el Ayuntamiento con 4 concejales y el 7,55 % de los votos.

Por su parte, la candidatura Madrid en Pie Municipalista (liderada por Carlos Sánchez Mato, edil de Carmena que procede de IU) no obtiene representación aunque consigue 38.501 sufragios, un 2,69 % de apoyos.

Carmena dice adiós

La actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que pese a ganar las elecciones no podrá seguir al frente del Gobierno local, ha asegurado que éste no era el resultado que querían aunque no culpa «a nadie». Además, ha confirmado que dejará la política cuando se constituya la nueva corporación.

Carmena ha reconocido que los votos a Madrid en Pie, más de 40.000 que sin embargo no han logrado representación al quedar por debajo del 5 %, han podido tener «incidencia» y, a preguntas de los periodistas, ha asegurado que no se plantea buscar un pacto con Ciudadanos.

La candidata de Más Madrid ha comparecido ante los periodistas, entre aplausos de los suyos, que, incluido su compañero de ticket electoral, Íñigo Errejón, le han arropado en el escenario situado en un local alquilado por Más Madrid en el madrileño barrio de Ventas.