Lenin al revés se cuela en la campaña de Madrid de la mano de Ciudadanos

Begoña Villacís encabeza la lista de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, pero su reciente natalicio le obliga a seleccionar bien sus esfuerzos en el tramo final de campaña para las elecciones municipales y autonómicas, las que dirimirán el futuro de las instituciones que los votantes tienen más cerca este próximo 26 de mayo.

Este pasado miércoles se celebró un debate en Telemadrid y en representación del partido naranja acudió la número tres a la alcaldía de la capital de España, Silvia Saavedra. Del debate en sí se sacaron numerosos titulares, aunque uno de los momentos estelares se produjo cuando la candidata mostró un cartel de Lenin para atacar al gobierno de Manuela Carmena. Una imagen del comunista al revés que dio mucho juego en las redes sociales.

Quien haya seguido con cierta asiduidad los programas de contenido electoral sabrá que los representantes de Ciudadanos son dados a mostrar en cámara carteles y hojas con fotografías o diagramas. Parece que así lo tienen anotado en su particular manual de estilo.

Lo hizo el mismo Albert Rivera en su momento, y lo hizo Marc Pérez Ribas, candidato a presidir el Govern, en el debate que este pasado lunes organizó esta casa con los principales postulantes al Parlament balear.

Pues bien. Saavedra no fue menos. Empezó sus alocuciones mostrando una fotografía de un escrache sufrido por los suyos, y en un momento dado mostró la de Lenin. El porqué: según ella lo tiene «un concejal de Carmena en su despacho». Este hecho generó numerosas opiniones, bromas y memes en las redes sociales.

—Y si no me creen, miren esta foto de Lenin. —¿Pero qué dice, señora? —SE COMERÁN A LOS BEBÉS. —Bájese del atril, por favor. —¡VENEZUELA, LENIN, MADRID CENTRAL! #LaCafeteraMayBeBye pic.twitter.com/GUgkV1WQyV

Pues que he enseñao un cartel... un póster de Lenin... y luego... he hablado de...de los niveles de... de nitrógeno... y que la he liado parda. pic.twitter.com/qEatuUE84V