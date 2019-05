Juan Pedro Yllanes: «No he venido a la política para hacer amigos»

Llega puntual a la cita a primera hora de la mañana. Tiene por delante seis entrevistas y ametralla las respuestas con una vitalidad impropia de un candidato que ya ha superado el ecuador de la campaña, este es el entusiasmo que pone Juan Pedro Yllanes, el candidato de Unidas Podemos que se ve a un paso de entrar en el futuro Govern de izquierdas. Es de los pocos políticos que hace el camino inverso, desde Madrid hacia Palma; del Congreso de los Diputados al Parlament. Admite que en según qué cuestiones peca de sinceridad, pero, asegura, «no he venido a la política para hacer amigos». Tiene una apariencia convencional, pero su mensaje no se separa ni un ápice de la ortodoxia de un partido que se sitúa en la izquierda. El grado de extremismo o radicalidad lo pone cada uno.

Dígame una razón por la que tengo que votarle el próximo domingo...

—Muy fácil. Somos la única opción política que garantiza que se harán políticas progresistas desde el Govern en Baleares y poniendo a los ciudadanos en el centro de las decisiones.

Una hipótesis. Llega a president del Govern. ¿Su primera decisión?

—Impulsaría el reglamento de la Ley de la Vivienda para que en Baleares se pueda invocar el derecho a una vivienda digna por parte de cualquier ciudadano.

‘La vida en el centro’ es su lema de campaña, ¿no es un tanto confuso? Ya sé que ustedes no son precisamente un partido de centro...

—Efectivamente, creo que no hay confusión posible sobre dónde estamos. Nosotros hablamos de vivienda, de sanidad, de educación, de servicios sociales. La vida resume todos los derechos de los ciudadanos.

Es usted un caso diría que casi excepcional con su regreso a Baleares, del Congreso de los Diputados al Parlament. Los precedentes son escasísimos.

—Creo que es una oportunidad histórica de que en Baleares se repitan las políticas progresistas durante dos legislaturas consecutivas y comprometer más a Més y PSOE.

¿Hasta ahora no? Le recuerdo que Podemos ha participado en los gobiernos del Ajuntament de Palma y el Consell de Mallorca.

—Hay una diferencia fundamental, nosotros estábamos fuera del Govern y ahora, desde Unidas Podemos también lo queremos gestionar. Entiendo que el matiz es importante y poderoso. Además, creo que en Cort y el Consell de Mallorca hemos demostrado que tenemos capacidad de gestión, nos quedaba dar el paso en la política autonómica.

Da la impresión de que su principal objetivo es lograr un cargo, se habla de que aspira a la Vicepresidència.

—La verdad es que no lo tenemos pensado. Nuestros propósito es ganar las elecciones y presidir el Govern. En todo caso, la aritmética decidirá.

¿Qué crítica le haría al PSOE?

—Que hay que apostar más por lo público en sanidad y educación. También pienso que no ha presionado más en Madrid para mejorar la financiación en Baleares y con el REB debería haber sido más ambicioso.

El paso por el poder matiza...

—Nosotros queremos repetir los resultados o mejorar, a pesar de lo que dicen las encuestas. A nosotros el gobierno no nos ha desgastado.

Las encuestas vaticinan un retroceso...

—Mire, en Baleares, las encuestas hace unos meses no nos daban ningún diputado en el Congreso y obtuvimos dos, los sondeos se equivocaron. Ahora puede volver a ocurrir.

Baleares es casi una excepción en el retroceso generalizado de Unidas Podemos...

—Es que creo que aquí lo hemos hecho mejor, hemos sabido superar las discrepancias internas y hemos conformado unas candidaturas muy cohesionadas.

¿Es un representante ‘light’ del partido? Tiene una imagen más amable, como Carmena en Madrid. Quizá sea por su pasado como juez... Usted no tiene el mismo discurso que exhibía, por ejemplo, Laura Camargo.

—Lo somos en las formas, pero somos rigurosos en el compromiso político. Todos los perfiles tienen cabida en Podemos de Baleares. Es cierto que quizá, por haber sido juez, doy una imagen de más confianza o tengo una de más calmada, como la de Carmena.

¿Podemos no ha cometido errores?

—No han sido intencionados, quizá por inexperiencia, pero creo que hemos aprendido.

¿No es un error el chalé de Galapagar de Pablo Iglesias?

—No, Pablo Iglesias e Irene Montero justifican sus sueldos públicos y se han hipotecado durante 30 años para sacar adelante una familia con tres hijos.

Disculpe, como tantos otros... Y con un agravante, nadie se ha comprometido en la tribuna a no dejar su barrio como hizo Iglesias en un mitin.

—Otra cosa es su coherencia, pero nadie habla de que a pocos metros de su casa vive Carolina Bescansa. Su decisión considero que entra en la normalidad de una familia de clase media. Es un tema que debería estar olvidado.

La derecha habla de bajar los impuestos... ¿Cuál es su política fiscal?

—Nosotros no lo haremos, no bajaremos los impuestos. Es imposible. Los que lo dicen es que no mejorarán los servicios público. Es primordial que el Estado mejore la financiación de Baleares y si hay que subir los impuestos será para que pague el que más tiene. Es una falacia decir que los impuestos de Patrimonio y Sucesiones gravan a las clases medias. Mire, yo no vengo a la política a hacer amigos. Cuando se dice de que van a bajar los impuestos en realidad lo que se pretende es privatizar los servicios públicos y nosotros venimos a garantizar los derechos de los ciudadanos.