26M: Candidatos al Ajuntament de Sineu

En Sineu, el actual alcalde, Miquel Gelabert Confit, repite al frente de un equipo joven, que ha ejercitado una política de cercanía y sencillez, recuperando espacios y señas de identidad con las que todo sineuer se puede identificar, aunque no ha sido una legislatura exenta de conflictos, como el de la Policía Local.

Tomeu Mulet, maestro igual que el alcalde, repite como candidato del PP, que fue la lista más votada en 2011 y pudo governar hasta la irrupción de GxS. Estos cuatro años en la oposición, Mulet ha sido crítico con la gestión del equipo de gobierno, formado por Gent per Sineu y El Pi, un pacto que no se repetirá, pues el partido de Jaume Font no se presenta esta vez.

José Manuel García Mena también repite al frente del PSOE con la ilusión de sacarse la espina que le supuso, en 2015, quedarse a 4 votos de obtener un acta. Y la novedad que no es tal, viene de la mano de Pere Joan Jaume, en el sentido de que aunque Ciudadanos se estrene en Sineu, Jaume lleva varias legislaturas como concejal por distintos partidos.